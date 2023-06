Juventus, Timothy Weah alla firma: ecco i dettagli dell’affare

CALCIOMERCATO JUVE – La Juventus sta per chiudere l’affare per portare Timothy Weah in bianconero. L’accordo con il giocatore è già stato raggiunto, mentre mancano solo gli ultimi dettagli con il Lille per un trasferimento di circa 12 milioni di euro compresi di bonus. Weah potrebbe essere il primo colpo dell’era Giuntoli come nuovo ds della Juve.

Il 23enne americano-francese può coprire diverse posizioni sul campo, ma viene principalmente acquistato per le corsie. Se il mancato rinnovo di Cuadrado dovesse essere confermato, Weah potrebbe diventare il suo naturale sostituto.