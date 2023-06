FIGC: date ufficiali campionati 2023/2024: Serie A inizia il 20 agosto

La Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) ha divulgato le date ufficiali di inizio e fine dei campionati nazionali della prossima stagione sportiva, a partire dalla Serie A. L’inizio della stagione è previsto per il 20 agosto 2023, mentre la fine è fissata per il 26 maggio 2024. La finale della Coppa Italia si svolgerà il 15 maggio 2024. L’obiettivo è l’assalto al trono del Napoli, attuale campione in carica.

STAGIONE 2023/24: TUTTE LE DATE

Serie A TIM – inizio 20 agosto ’23 – termine 26 maggio ‘24

Coppa Italia Frecciarossa – finale 15 maggio ‘24

Serie B – inizio 19 agosto ’23 – termine 10 maggio ‘24

Serie C – inizio 27 agosto ’23 – termine 28 aprile ‘24

Coppa Italia Lega Pro – inizio 20 agosto ‘23

– Divisione Calcio Femminile

Serie A Femminile eBay – inizio 16 settembre ’23 – termine 19 maggio ‘24

Serie B – inizio 17 settembre ’23 – termine 19 maggio ‘24

Primavera 1 – inizio 17 settembre ‘23

Primavera 2 – inizio 17 settembre ‘23

– Lega Nazionale Dilettanti

Serie D – inizio 3 settembre ’23 – termine 5 maggio ‘24

Juniores Nazionale – inizio 16 settembre ’23 – termine 20 aprile ‘24

Serie C femminile – inizio 10 settembre ’23 – termine 26 maggio ‘24

Calcio a 5 Serie A – inizio 30 settembre ’23 – termine 28 aprile ‘24

Calcio a 5 Serie A 2 Elite – inizio 30 settembre ’23 – termine 27 aprile ‘24

Calcio a 5 Serie A 2 – inizio 14 ottobre ’23 – termine 13 aprile ‘24

Calcio a 5 Serie A B – inizio 14 ottobre ’23 – termine 13 aprile ‘24

Calcio a 5 Serie A femminile – inizio 1 ottobre ’23 – termine 28 aprile ‘24

Calcio a 5 Serie B femminile – inizio 15 ottobre ’23 – termine 28 aprile ‘24