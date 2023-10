Inghilterra ITALIA Streaming TV Online Video Gratis: dove vedere Sky o Diretta Rai Play?

Inghilterra-Italia Oggi alle ore 20:45

Dove vedere Inghilterra-Italia Streaming Gratis Online. L’Italia si scontra con l’Inghilterra a Wembley per il sesto incontro delle qualificazioni agli Europei. La squadra italiana è attualmente al secondo posto nella classifica, con 10 punti, ma ha ancora una partita da giocare. Fischio d’inizio oggi martedì 17/10/2023 alle ore 20:45 italiane. Chi vincerà oggi la sifda tecnica tra i due allenatori? Scopri dove vedere Inghilterra-Italia streaming e tv.

Inghilterra-Italia Streaming, presentazione match e le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo



L’Italia si qualifica se…

I ragazzi di Spalletti, oltre alla partita contro l’Inghilterra, devono ancora giocare due partite per le qualificazioni agli Europei: il 17 novembre contro la Macedonia del Nord e il 20 novembre contro l’Ucraina.

All’Italia servono 4 punti nelle prossime tre partite per ottenere la qualificazione a Euro 2024 come seconda nel Girone C, ma possono anche ambire al primo posto con tre vittorie, a partire dalla partita di stasera a Wembely con almeno 2 gol di scarto.

Va presa in considerazione anche la possibilità dei Playoff nel caso in cui i ragazzi di Spalletti non si qualifichino tra le prime due del girone. Essendo arrivata in semifinale nell’ultima edizione della Nations League, l’Italia è certa di partecipare agli spareggi che si terranno tra il 21 e il 24 marzo 2024 con la partecipazione di 12 nazionali, di cui solo 3 andranno a Euro 2024.

Le probabili formazioni

Southgate potrebbe scegliere un modulo 4-2-3-1 con Walker e Trippier nelle fasce, Henderson e Rice in mediana, Bellingham e Rashford a supporto di Kane. L’Italia potrebbe invece optare per Di Lorenzo sulla destra, Barella, Cristante e Frattesi a centrocampo, e Berardi, Raspadori e Scamacca in attacco.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Trippier; Henderson, Rice, Bellingham; Foden, Kane, Rashford. CT Southgate.

A disposizione in panchina: Johnstone, Ramsdale, Alexander-Arnold, Bowen, Colwill, Dunk, Gallagher, Grealish, Guehi, Maddison, Nketiah, Phillips, Tomori, Watkins.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Udogie; Barella, Cristante, Frattesi; Berardi, Scamacca, El Shaarawy. CT Luciano Spalletti.

A disposizione in panchina: Vicario, Meret, Dimarco, Darmian, Mancini, Bastoni, Gatti, Locatelli, Bonaventura, Raspadori, Orsolini, Kean.

Arbitro: Clement Turpin (Francia).

Dove vedere Inghilterra-Italia in TV



Inghilterra-Italia diretta tv in chiaro su Rai Uno e quindi in streaming gratis onine con Rai Play (www.raiplay.it). Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Dove guardare Inghilterra-Italia Streaming Gratis Live

Inghilterra-Italia streaming calcio gratis con i servizi offerti da Rai Play (www.raiplay.it). Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Alternative per vedere Inghilterra-Italia Streaming Online

Altre forme per vedere Inghilterra-Italia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana. Sul sito web di TuttoSport e del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.