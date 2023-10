ITALIA Malta Streaming TV Online Video Gratis: dove vedere Sky o Diretta Rai Play?

Italia-Malta Oggi alle ore 20:45

Dove vedere Italia-Malta Streaming Gratis Online. Oggi sabato 14 ottobre 2023 alle ore 20:45 italiane, la Nazionale di calcio italiano guidata dal nuovo CT Luciano Spalletti riceve allo Stadio “San Nicola” di Bari la visita del Malta del CT Michele Marcolini, in una partita decisiva del Gruppo C di qualificazione agli Europei di calcio di Germania 2024. Chi vincerà oggi la sifda tecnica tra i due allenatori? Scopri dove vedere Italia-Malta streaming e tv.

Italia-Malta Streaming, presentazione match e le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo



L’Italia di Spalletti ha l’obbligo di vincere contro Malta per non complicare il cammino verso Euro 2024. Malta è l’ultima in classifica nel gruppo C e finora ha perso tutte le partite, segnando solo un gol e subendone undici. Nella partita di andata, l’Italia ha vinto per 0-2. In caso di successo gli Azzurri salirebbero a 10 punti in classifica e preparerebbero al meglio la delicatissima sfida contro l’Inghilterra che attualmente guida il gruppo ed è ancora imbattuta.

Nella difesa, Darmian è favorito su Di Lorenzo e Bastoni è preferito al suo compagno “nerazzurro” Acerbi. Nel centro del campo, Barella supera Frattesi, mentre Locatelli è pronto a giocare come regista. In attacco, Raspadori è la punta della squadra. Chiesa fa ritorno alla sua squadra di club, mentre Zaccagni cerca di tornare in forma per giocare in Inghilterra. Federico Gatti non è stato convocato per la partita al San Nicola, ed è stato escluso per scelta tecnica.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Kean. Allenatore: Luciano Spalletti.

A disposizione in panchina: Meret, Vicario, Biraghi, Gatti, Acerbi, Udogie, Cristante, Frattesi, Scamacca, El Shaarawy. Indisponibili: Chiesa, Zaccagni, Tonali, Zaniolo. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

MALTA (3-5-2): Bonello, Z Muscat, Pepe, Shaw; Camenzuli, Kristensen, Guillaumier, Mbong; Yankam; Montebello, Nwoko. Allenatore: Michele Marcolini.

A disposizione in panchina: Grech, Attard, Zajkov, Paiber, Atanasov, Colabam, Galea, Ovewrend, Degabriele, Borg: Indisponibili: nessuno. Squalificati: Steve. Diffidati: Bjorn, Teddy.

Arbitro: Duje Strukan (Croazia).

Dove vedere Italia-Malta in TV



Italia-Malta diretta tv in chiaro su Rai Uno e quindi in streaming gratis onine con Rai Play (www.raiplay.it). Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Dove guardare Italia-Malta Streaming Gratis Live

Italia-Malta streaming calcio gratis con i servizi offerti da Rai Play (www.raiplay.it). Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Alternative per vedere Italia-Malta Streaming Online

Altre forme per vedere Italia-Malta non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana. Sul sito web di TuttoSport e del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.