LIVE Streaming Danimarca-Repubblica Ceca Ucraina-Inghilterra Gratis: Orari, Formazioni Oggi, dove vederle | Quarti EURO2020

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis senza Rojadirecta di oggi sabato 3 luglio 2021, ultimo quarto degli Europei di calcio di Euro 2020. Danimarca-Repubblica Ceca e Ucraina-Inghilterra: chi vince si affronterà in semifinale nella parte bassa del tabellone.

18:00 Diretta Danimarca-Repubblica Ceca (Euro 2020) – Rai Uno in chiaro, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Il sogno di Repubblica Ceca e Danimarca continua. La fase a eliminazione diretta di Euro 2020 entra nel vivo con i quarti di finale e mette di fronte due sorprese di questa edizione: i cechi trascinati da Patrik Schick e gli scandinavi, in cui brilla la stellina della Sampdoria Mikkel Damsgaard, si affontano a Baku in un match che mette in palio un posto in semifinale.

Le probabili formazioni:

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Holes, Soucek; Masopust, Barak, Sevcik; Schick.

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Vestergaard, Christensen, Kjaer; Stryger Larsen, Delaney, Højbjerg, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard.

Streaming Danimarca-Repubblica Ceca in chiaro su Rai 1 (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre) e sarà visibile per gli abbonati anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online, gratuitamente su RaiPlay e solo per gli abbonati su SkyGo e Now. Anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

21:00 Diretta Ucraina-Inghilterra (Euro 2020) – Rai Uno in chiaro, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite)



Dopo aver battuto la Germania agli ottavi, ai quarti di finale a Roma l’Inghilterra sfiderà l’Ucraina al suo primo quarto di finale in assoluto agli Europei.

Le probabili formazioni:

Le squadre si sono qualificate ai quarti con due prestigiose vittorie nelle partite del 29 giugno. L’Inghilterra ha battuto i vecchi rivali della Germania a Wembley vincendo per la prima volta una partita di una fase a eliminazione diretta da EURO ’96, mentre l’Ucraina ha avuto la meglio sulla Svezia ad Hampden Park ai supplementari in una partita dalle grandi emozioni. La vincente affronterà in semifinale il 7 luglio a Wembley una tra Repubblica Ceca e Danimarca.

UCRAINA (3-5-2): Buschchan; Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko; Karavaev, Malinovskyi, Sydorchuk, Shaparenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Grealish, Sterling; Kane.

Streaming Ucraina-Inghilterra in chiaro su Rai 1 (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre) e sarà visibile per gli abbonati anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online, gratuitamente su RaiPlay e solo per gli abbonati su SkyGo e Now. Anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.