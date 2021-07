ROJADIRECTA ITALIA-Spagna EURO2020 e Brasile-Perù Copa America: Orari, Formazioni Oggi, dove vederle LIVE Streaming

Dove vedere le partite di calcio Italia-Spagna (semifinale di Euro 2020) e Brasile-Perú (Semifinale Copa America) in diretta tv streaming gratis senza Rojadirecta di oggi martedì 6 luglio 2021.

01:00 Diretta Brasile-Perú (Semifinale Copa America) – Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Eleven Sports e LiveNow



Dopo la vittoria per 1-0 nei quarti di finale contro il Cile qui all’Estádio Olímpico Nilton Santos, il Brasile ha raggiunto la semifinale della Copa América (CA) in occasioni consecutive per la prima volta dal 2007, che fu l’ultima volta in cui riuscì a difendere con successo questo trofeo.

Le probabili formazioni di Brasile-Perù:

BRASILE: Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva y Alex Sandro (Renan Lodi); Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Roberto Firmino (Gabigol), Neymar e Richarlison. Allenatore: Adenor Leonardo Bacchi “Tite”

PERU’: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Anderson Santamaría, Miguel Trauco; Renato Tapia, Santiago Ormeño, Sergio Peña, Yosimar Yotún e Christian Cueva; Gianluca Lapadula. Allenatore: Ricardo Gareca.

Streaming Brasile-Perù in chiaro su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio, Eleven Sports e LiveNow. Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online (gratis per gli abbonati) su SkyGo e Now. Anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

21:00 Diretta Italia-Spagna (Euro 2020) – Rai Uno in chiaro, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite)



Questo è il quarto EURO consecutivo in cui l’Italia affronta la Spagna. A UEFA EURO 2008, la Spagna ha vinto 4-2 ai rigori dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari ai quarti di finale a Vienna. Quattro anni dopo, le due squadre hanno pareggiato 1-1 nella fase a gironi a Danzica e poi si sono incrociate di nuovo nella finale di Kiev, dove la Spagna ha vinto 4-0.

Le probabili formazioni di Italia-Spagna:

L’Italia ha ribaltato la situazione con una vittoria per 2-0 agli ottavi di finale allo Stade de France nel 2016. Nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2018, Azzurri e Furie Rosse hanno pareggiato 1-1 in Italia ma la Spagna ha poi vinto 3-0 in casa. A ottobre, le due squadre si affronteranno in un’altra semifinale, quella di UEFA Nations League a Milano.

ITALIA: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

SPAGNA: Unai Simón; Azpilicueta, García, Laporte, Jordi Alba; Koke/Llorente, Busquets, Pedri; Gerard Moreno, Morata, Olmo.

Streaming Italia-Spagna in chiaro su Rai 1 (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre) e sarà visibile per gli abbonati anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online, gratuitamente su RaiPlay e solo per gli abbonati su SkyGo e Now. Anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.