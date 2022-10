Euro2024, Italia girone difficile con Inghilterra, la Germania si becca la Francia

CALCIO EUROPEI – Sorteggiati a Francoforte i gironi di qualificazione agli Europei 2024 (Italia campione in carica). L’urna non è benevola con gli azzurri: Italia nel girone C con Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord, che ci ha eliminato dal Mondiale, e Malta. Passano direttamente le prime due del girone. Per le terze c’è la possibilità di entrare con i playoff.

Gironi di qualificazione a UEFA EURO 2024

Girone A: Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro

Gruppo B: Olanda, Francia, Repubblica d’Irlanda, Grecia, Gibilterra

Gruppo C: Italia, Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord, Malta

Gruppo D: Croazia, Galles, Armenia, Türkiye, Lettonia

Gruppo E: Polonia, Cechia, Albania, Isole Faroe, Moldova

Gruppo F: Belgio, Austria, Svezia, Azerbaigian, Estonia

Gruppo G: Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania

Gruppo H: Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakistan, Irlanda del Nord, San Marino

Gruppo I: Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra

Girone J: Portogallo, Bosnia ed Erzegovina, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia, Liechtenstein