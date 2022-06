ITALIA-UNGHERIA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV? Video Online su Rai Play

Dove vedere Italia-Ungheria Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Oggi martedì 7 Giugno 2022 alle ore 20:45 italiane, seconda giornata nel gruppo 3 nella Lega “A” di Nations League 2022-2023, competizione giunta alla sua terza edizione. Chi vincerà? Scopri dove vedere Italia-Ungheria streaming e tv.

Italia-Ungheria Streaming, presentazione match e le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo



L’Italia di Mancini, che ha pareggiato 1-1 contro la Germania nella sua partita d’esordio, affronterà all’Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena, l’Ungheria del commissario tecnico Marco Rossi, prima nel raggruppamento perché fresca dell’impresa alla Puskas Arena di Budapest dove ha battuto l’Inghilterra vicecampione d’Europa grazie al rigore trasformato al 66′ dal centrocampista del Lipisia Dominik Szoboszlai.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Calabria, G Mancini, Bastoni, Spinazzola; Pellegrini, Cristante, Barella; Politano, Raspadori, Gnonto. A disposizione in panchina: Cragno, Meret, Di Lorenzo, Bonucci, Di Marco, Esposito, Tonali, Locatelli, Frattesi, Cancellieri, Belotti, Scamacca. CT Roberto Mancini.

Ungheria (3-4-2-1): Dibusz; Lang, W Orban, At Szalai; Sallai, Styles, A Nagy, Z Nagy; Szoboszlai, Schon; Ad Szalai. A disposizione in panchina: Gulacsi, Szappanos, Kecskes, Fiola, Nego, Schaffer, Bolla, Kleinheisler, Vancsa, Adam, Spandler, Vecse. CT Marco Rossi.

Arbitro: Schärer (Svizzera). Guardalinee: De Almeida e Zogai (Svizzera). Quarto uomo: Bieri (Svizzera). VAR: Fritz (Germania). Assistente VAR: Foltyn (Germania).

Dove vedere Italia-Ungheria in TV al posto di Rojadirecta Live



Italia-Ungheria diretta tv in chiaro su Rai Uno e quindi in streaming gratis onine con Rai Play (www.raiplay.it).

Italia-Ungheria Streaming Gratis invece di Rojadirecta TV

Italia-Ungheria streaming calcio gratis con i servizi offerti da Rai Play (www.raiplay.it). Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Alternative per vedere Italia-Ungheria Streaming Online

Altre forme per vedere Italia-Ungheria non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.

