EMPOLI MILAN Streaming Gratis Rojadirecta TV, dove vederla Online: Opzioni Calcio.tw Video DAZN Sky Live

Terzo anticipo dell'8a giornata di Serie A 2022/23 di oggi sabato 1 ottobre 2022. Si giocherà alle ore 20:45 italiane subito dopo Inter-Roma delle 18. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere Empoli-Milan streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Olivier Giroud ha segnato negli ultimi tre match di Serie A e non arriva a quattro presenze di fila in gol in campionato dal gennaio 2017 con la maglia dell’Arsenal. Più in generale l’attaccante francese ha segnato quattro reti in queste prime sette gare giocate di campionato e solo nel 2014/15 (cinque con l’Arsenal) ha mai fatto meglio nelle sue prime otto presenze in una singola stagione tra Serie A, Premier League e Ligue 1.

Diretta Empoli-Milan Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Solo Lautaro Martínez (28) ha tentato più tiri totali di Rafael Leão e Olivier Giroud (entrambi 25, al pari di Osimhen) in questa stagione di Serie A . Tra questi quattro giocatori sono i due rossoneri ad avere la miglior percentuale realizzativa: 16% il francese, 12% il portoghese.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Pjaca; Lammers, Satriano. Allenatore: Zanetti.

A disposizione: Perisan, Ujkani, Ekong, Walukiewicz, Bajrami, Cacace, Ebuehi, Baldanzi, Grassi, Henderson, Akpa Akpro, Fazzini, Cambiaghi, Destro. Indisponibili: Tonelli, Ismajli. Squalificati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Pobega, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Mirante, Jungdal, Dest, Kalulu, Gabbia, Thiaw, Vranckx, Bennacer, Krunic, Brahim Diaz, Adli, Lazetic. Indisponibili: Ibrahimovic, Florenzi, Rebic, Messias, T. Hernandez, Maignan, Origi. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Aureliano di Bologna. Guardalinee: Rossi e Di Gioia. 4° Uomo: Maresca. VAR: Guida. Assistente VAR: Di Martino.

Fabiano Parisi è il giocatore che vanta più dribbling riusciti in questa Serie A (14); considerando i difensori nei maggiori cinque campionati europei 2022/23 solo Jeremie Frimpong (18) e Nuno Tavares (17) ne contano di più.

Empoli-Milan in TV al posto di Rojadirecta Canale



Empoli-Milan in tv con DAZN (presente anche su TimVision), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

A partire dal 2019 nessun giocatore ha segnato più di Mattia Destro contro il Milan in Serie A: quattro gol per lui (in quattro sfide), al pari di Romelu Lukaku e Ciro Immobile. In generale il classe ’91 vanta cinque reti in carriera nel torneo contro i rossoneri.

Dove vedere Empoli-Milan Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Empoli-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), Sky Go e NOW, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Solo Napoli e Fiorentina (62 a testa) hanno registrato più recuperi offensivi dell’Empoli (60) in questo campionato, dall’altra parte invece il Milan è la squadra che ha segnato più gol in seguito a queste situazioni di gioco (quattro).

Esiste Empoli-Milan Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Empoli-Milan Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Il Milan ha pareggiato tre delle quattro trasferte di questa stagione tra Serie A e Champions League (1V), tante quante nelle precedenti 20 gare fuori casa in tutte le competizioni (14V, 3N, 3P).