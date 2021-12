EMPOLI-MILAN Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere il match: DAZN Sky Video YouTube o Facebook Live?

Dove vedere Diretta Empoli-Milan Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi mercoledì 22 dicembre 2021, l’Empoli di Andreazzoli riceve al Castellani il Milan di Pioli, chiamata al riscatto dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli, capace di agganciare proprio i rossoneri al secondo posto. Si gioca per la 19a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Empoli-Milan streaming gratis e diretta tv.

Il Milan dopo il ko interno contro il Napoli vuole chiudere il 2021 ottenendo una vittoria su un campo ostico per rilanciarsi nelle zone di vertice della classifica. La squadra di Andreazzoli, reduce dal pari di La Spezia, occupa il nono posto in classifica e ha concrete possibilità di chiudere il girone d’andata nella parte di sinistra della classifica.

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, S Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, S Ricci, Henderson; Bajrami, Pinamonti; Cutrone. Allenatore Andreazzoli. A disposizione in panchina: Ujkani, Furlan, Luperto, Tonelli, Fiamozzi, Marchizza, Stulac, Bandinelli, Asllani, Di Francesco, La Mantia, Mancuso. Indisponibili: Haas, Ismajli. Squalificati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, A Romagnoli, T Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, B Diaz, Krunic; Giroud. Allenatore Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Conti, Kalulu, Gabbia, Ballo-Touré, Bennacer, Bakayoko, Castillejo, Maldini, Messias. Indisponibili: Calabria, Kjaer, Leao, Pellegri, Plizzari, Rebic, Ibrahimovic. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Di Bello. Guardalinee: Pagliardini-Affatato. Quarto Uomo: Marini. Var: Mazzoleni. Avar: Galetto.

Il Milan è rimasto imbattuto in 20 delle ultime 21 partite di Serie A contro squadre neopromosse (15V, 5N): unica eccezione nel parziale, la sconfitta, in trasferta, per 0-2, contro lo Spezia, del febbraio 2021.

Empoli-Milan in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita sarà visibiel anche su Sky Sport (251 satellite), Sky Sport Calcio (202 satellite; 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 satellite).

Il Milan ha vinto le ultime tre partite, giocate di mercoledì, in campionato, con un punteggio complessivo di 12-0; in generale, l’ultima sconfitta rimediata, in trasferta, in questo giorno della settimana, dai rossoneri in Serie A risale al febbraio 2012 (0-2 v Lazio); da allora, otto successi e sei pareggi.

Empoli-Milan streaming gratis per gli abbonati con SkyGo e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW di Sky.

Nelle ultime 30 sfide di Serie A contro squadre lombarde, l’Empoli ha ottenuto soltanto due successi (2-1 v Milan nel 2017 e 3-2 v Atalanta nel 2018): nove pareggi e ben 19 sconfitte chiudono il parziale.

