NAPOLI-SPEZIA Streaming Gratis TV, dove vedere Online: Video DAZN o SKY Live?

Dove vedere Diretta Napoli-Spezia Streaming senza Rojadirecta. Allo stadio Maradona di Napoli arriva lo Spezia in occasione della 6a giornata di Serie A: si gioca alle ore 15 di oggi sabato 10 settembre 2022. Sfida tra la squadra che ha tentato più conclusioni in questo campionato (il Napoli, 98) e quella che ne ha effettuate di meno (lo Spezia, 42); i liguri sono anche quelli che hanno centrato meno volte lo specchio finora (solo nove).

Chi vincerà la sfida tra la squadra di Luciano Spalletti e quella di Gotti? Di seguito dove vedere Napoli-Spezia streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Napoli-Spezia Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Nella passata stagione Napoli-Spezia, giocata il 22 dicembre 2021, si è conclusa 0-1 per effetto dell’autogoal di Juan Jesus. Il match di ritorno, disputato il 22 maggio scorso, ha invece visto gli uomini di Luciano Spalletti imporsi col risultato di 0-3 al ‘Picco’. Di seguito le nostre probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti. A disposizione in panchina: Sirigu, Marfella, Kim, Ostigard, Zanoli, Olivera, Anguissa, Gaetano, Politano, Simeone. Indisponibili: Demme, Osimhen.

Spezia (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, S. Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. Allenatore Gotti. A disposizione in panchina: Zoet, Zovko, Caldara, Sala, Hristov, Beck, Ellertsson, Sher, Agudelo, Nguiamba, Sanca, Strelec. Indisponibili: Verde, Ekdal, Maldini, Ferrer e Amian.

Arbitro: Santoro. Guardalinee: Margani-D’ascanio. Quarto Uomo: Volpi. Var: Valeri. Avar: Prenna.

Napoli-Spezia in TV al posto di Rojadirecta Canale



Napoli-Spezia in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Napoli-Spezia sarà raccontata su DAZN da Ricky Buscaglia, con il commento tecnico affidato a Simone Tiribocchi.

Napoli-Spezia Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Napoli-Spezia streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Napoli-Spezia Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Napoli-Spezia non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV.