Rojadirecta INTER-TORINO Streaming Gratis TV, come vederla con Tablet Online: DAZN Live o SKY Video?

Dove vedere Diretta Inter-Torino Streaming senza Rojadirecta in italiano. Alle ore 18 italiane di oggi sabato 10 settembre 2022, allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano), l’Inter ospita il Torino nell’anticipo della 6a giornata del campionato di Serie A.

La squadra di Inzaghi è reduce da 2 sconfitte consecutive, in campionato nel Derby della Madonnina contro il Milan e in Champions contro il Bayern Monaco, mentre quella di Juric ha riportato 2 vittorie e una sconfitta negli ultimi 3 impegni in Serie A, fra cui il più recente con il Lecce.

Chi vincerà la sfida tra la squadra di Simone Inzaghi Luciano Spalletti e quella di Juric (in panchina Paro)? Di seguito dove vedere Inter-Torino streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Inter-Torino Streaming, presentazione match e probabili formazioni



I ‘Nerazzurri’ hanno un record dominante in campionato contro i colleghi fondatori della Serie A (71 vittorie, 51 pareggi, 38 sconfitte) risalente al gennaio 1930. Nell’ultima di queste vittorie ha visto un 1-0 inaspettatamente combattuto qui a San Siro a dicembre, l’Inter punta ora alla 7a vittoria casalinga consecutiva in campionato con un margine di almeno due gol. Tuttavia, l’aver mantenuto la porta inviolata in una sola delle ultime 5 partite dell’Inter in Serie A alimenta in generale i timori che qualsiasi successo possa dipendere da quanto possa fare bene l’attacco stellato nerazzurro, il quale quest’oggi non avrà a disposizione Lukaku infortunato. Di seguito le nostre probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Onana, Cordaz, Skriniar, Acerbi, Dimarco, Bellanova, Gosens, Asllani, Gagliardini, Mkhitaryan, Correa, V Carboni.

Torino (3-4-2-1): V. Milinkovic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Juric (in panchina Paro). A disposizione in panchina: Gemello, Berisha, Bayeye, Buongiorno, Zima, Adopo, Singo, Lazaro, Pellegri, Ilkhan, Seck, Garbett, Karamoh.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Guardalinee: Cecconi e Bercigli. IV Uomo: Doveri. VAR: Di Bello. Assistente VAR: Bindoni.

Inter-Torino in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Inter-Torino sarà raccontata su DAZN da Stefano Borghi, con il commento tecnico affidato a Massimo Ambrosini.

Inter-Torino streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Si gioca dopo Napoli-Spezia Streaming che è iniziata alle ore 15.

La sfida tra Inter-Torino non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV.