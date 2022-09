SAMPDORIA-MILAN Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, come vedere Online: Facebook SKY Live YouTube o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Sampdoria-Milan Streaming senza Rojadirecta. Si gioca all’Olimpico per la 6a giornata di Serie A con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 10 settembre 2022. Per la Sampdoria la sfida contro il Milan sa già di gara decisiva per l’ex Giampaolo, considerando come le sole neopromosse Monza e Cremonese hanno fin qui ottenuto meno punti: rispettivamente zero e uno nelle prime cinque giornate. Chi vincerà questa sera la sfida tecnica tra Giampaolo e Pioli? Di seguito dove vedere Sampdoria-Milan streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Nessuna formazione ha perso meno partite del Milan (un solo ko, a gennaio contro lo Spezia) nei maggiori cinque campionati europei da inizio 2022. I rossoneri hanno registrato una media punti di 2.29 in questo anno solare in Serie A e nei big-5 campionati europei stanno facendo meglio solo Liverpool (2.40) e Manchester City (2.38).

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; Rincon, Villar, Verre; Sabiri; Gabbiadini, Caputo. Allenatore: Giampaolo. A disposizione in panchina: Ravaglia, Contini, Conti, Colley, Murru, Amione, Vieira, Leris, Yepes, Djuricic, Pussetto, Quagliarella.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Kalulu, Hernandez; Pobega, Tonali; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Tourè, Gabbia, Thiaw, Tomori, Adli, Bennacer, Bakayoko, Saelemaekers, Vranckx, Dest, Brahim Diaz.

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Guardalinee: Liberti e Del Giovane. 4° Uomo: Massa. VAR: Abisso. Assistente VAR: Longo.

Solo l’Atalanta (16) conta più attacchi verticali del Milan (14) nelle prime cinque giornate di questa Serie A. La Sampdoria ne conta quattro, più solamente dell’Empoli (tre).

Sampdoria-Milan in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Si potrà vedere anche sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Si gioca dopo Napoli-Spezia delle 15 e Inter-Torino delle 18.

Su DAZN la telecronaca sarà a cura di Edoardo Testoni, con Massimo Gobbi al commento tecnico. Su Sky match affidato a Riccardo Gentile e Luca Marchegiani.

Sampdoria-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Acquistando il ticket ‘Sport’, sarà poi possibile selezionare la diretta della partita direttamente dal palinsesto.

Includendo i due gol subiti contro il Verona, la Sampdoria ha incassato sei reti nei primi tempi di questo campionato (nessuna squadra ne conta di più, sei anche il Monza).

La sfida tra Sampdoria-Milan non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Nessun giocatore ha perso più possessi di Abdelhamid Sabiri in questa Serie A (93 sui 287 palloni giocati, il 32%).