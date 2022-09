ATALANTA CREMONESE Streaming Gratis TV, come vedere ROJADIRECTA Online: Facebook SKY Live YouTube o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Atalanta-Cremonese Streaming senza Rojadirecta. Lunch-match di domenica 11 settembre 2022: alle 12:30 si gioca Atalanta-Cremonese per la 6a giornata di Serie A. Per la seconda volta nella sua storia, l’Atalanta occupa la vetta solitaria del campionato: il successo per 2-0 in casa del Monza proietta i bergamaschi a +2 sulle prime inseguitrici, Napoli e Milan che però hanno vinto le loro partite in questo turno. Chi vincerà questa sera la sfida tecnica tra Gasperini e Alvini? Di seguito dove vedere Atalanta-Cremonese streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Atalanta e Cremonese si ritrovano in Serie A per la prima volta dal 3 marzo 1996, quando a Bergamo la squadra grigiorossa di Gigi Simoni bloccò sull’1-1 la formazione bergamasca allenata da Emiliano Mondonico (Pisani e Maspero i marcatori).

Diretta Atalanta-Cremonese Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Gasperini dovrebbe far riposare Malinovskyi e confermare Hojlund in assenza di Zapata. Okoli torna nella difesa a tre. Zappacosta out. Alvini ha annunciato in conferenza le assenze di Bianchetti, Ghiglione e Ndiaye. Chiriches pronto a tornare al centro della difesa. Meité favorito su Ascacibar a centrocampo.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson; Højlund, Lookman. All. Gasperini.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Hendry, Chiriches, Lochoshvili; Baez, Pickel, Meité, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke. All. Alvini.

Solo Deulofeu (17) ha effettuato più tiri senza segnare di Cyriel Dessers (16) in questo campionato; l’attaccante nigeriano oltre ad essere il giocatore della Cremonese che tira di più, è anche quello che finora ha mandato più volte al tiro i compagni di squadra (otto).

Atalanta-Cremonese in TV al posto di Rojadirecta Canale



Atalanta-Cremonese in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Si potrà vedere anche sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Emanuel Aiwu è il difensore che ha vinto più contrasti in questo campionato (11): l’austriaco classe 2000 è anche il difensore più impiegato da Alvini finora (321 minuti in campo).

Atalanta-Cremonese Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Atalanta-Cremonese streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Acquistando il ticket ‘Sport’, sarà poi possibile selezionare la diretta della partita direttamente dal palinsesto.

Ademola Lookman è uno dei due giocatori dell’Atalanta – con Ruslan Malinovskyi – con almeno un gol segnato e un assist fornito in questo campionato; il nigeriano ex Leicester è anche il giocatore della Dea con più dribbling riusciti (quattro).

