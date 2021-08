SAMPDORIA-MILAN Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, come vederla Online: DAZN o Sky?

Sampdoria-Milan streaming gratis e diretta tv, dove vederla senza Rojadirecta ITA. Partita valida come posticipo che chiude la prima giornata di Serie A che andrá in scena allo stadio Luigi Ferraris di Marassi (Genova) oggi lunedì 23 agosto 2021 alle ore 20:45 dopo Caglairi-Spezia. Le formazioni di D’Aversa e Pioli si affrontano in diretta su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet e Sky Sport 251 (satellite e internet); Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite), con la telecronaca di Federico Zancan e il commento di Giancarlo Marocchi. A bordocampo i nostri inviati Massimiliano Nebuloni e Peppe Di Stefano.

La Sampdoria ha perso le ultime tre partite d’esordio stagionale in campionato, restando sempre a secco di gol nel parziale; i blucerchiati non hanno mai perso quattro gare di debutto stagionale di fila in Serie A nella loro storia.

Sampdoria-Milan formazioni probabili



Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, O Colley, Augello; Thorsby, Ekdal; Candreva, Gabbiadini, Damsgaard; Quagliarella. Allenatore D’Aversa. A disposizione in panchina: Falcone, Depaoli, Ferrari, Chabot, Murillo, Silva, Jankto, Askildsen, Verre, Torregrossa, De Luca, Caprari. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic; Giroud. Allenatore Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Romagnoli, Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Castillejo, Krunic, Pobega, Leao, Maldini. Indisponibili: Ibrahimovic, Kessie. Squalificati: nessuno.

Dove vedere Sampdoria-Milan streaming e in tv senza Rojadirecta



Torneo: 1a giornata di Serie A 2021/2021.

Quando si gioca Sampdoria-Milan: Lunedì 23 Agosto 2021.

Fischio d’inizio di Sampdoria-Milan: ore 20:45.

Dove vederla in tv Sampdoria-Milan: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Dove vedere Sampdoria-Milan streaming: DAZN (link www.dazn.it), Sky Go (link skygo.sky.it)

Dove si gioca Sampdoria-Milan: Stadio Luigi Ferraris di Marassi (Genova).

Arbitro di Sampdoria-Milan: Guida di Torre Annunziata. Guardalinee: Ranghetti e Baccini. Quarto Uomo: Gariglio. Var: Di Paolo. Avar: Meli.