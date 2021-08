ROMA-Trabzonspor Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV da vedere Online: Sky o DAZN?

Dove vedere Diretta Roma Trabzonspor Streaming Rojadirecta. Partita di ritorno dei playoff di UEFA Europa Conference League, la nuovissima competizione europea. La Roma di José Mourinho affronta i turchi del Trabzonspor allenati da Avcı allo stadio Olimpico della capitale dopo il 2-1 conquistato in trasferta sette giorni fa.

Fischio d’inizio alle ore 19:00 italiane di oggi giovedì 26 agosto 2021. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire Roma Trabzonspor video streaming gratis e diretta live tv.

Diretta Roma Trabzonspor Streaming, probabili formazioni



Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perez; Shomurodov. Allenatore José Mourinho. A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Calafiori, Kumbulla, Reynolds, Cristante, Villar, Darboe, Mkhitaryan, El Shaarawy, Mayoral, Abraham, Bove, Zalewski

Trabzonspor (4-3-3): Cakir; Asan, Edgar Ie, Hugo, Peres; Hamsik, Ozdemir, Bakasetas; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme. Allenatore Abdullah Mucib Avcı. A disposizione in panchina: Akbulut, Akpinar, Genc, Gunduz, Kardesler, Koybasi, Malli, Parmak, Sari, Trondsen, Turkmen, Cornelius.

Arbitro: Srdjan Jovanović (SRB).

Roma Trabzonspor in Diretta TV invece di Rojadirecta



Roma Trabzonspor in diretta televisiva su Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del digitale terrestre). La partita non viene trasmessa in chiaro e nemmeno su DAZN.

Roma Trabzonspor Streaming alternativa a Rojadirecta



Roma Trabzonspor streaming calcio gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) tramite dispositivi come pc, smartphone e tablet. Oppure per tutti a pagamento con NOW acquistando il singolo evento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.