ROJADIRECTA Verona-Inter Udinese-Venezia, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi

, , in

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi venerdì 27 agosto 2021, dove spiccano i due anticipi della 2a giornata di Serie A 2021-22: Verona-Inter e Udinese-Venezia.

16:30 Spal-Sampdoria (Campionato Primavera) – Sportitalia

18:00 Pisa-Alessandria (Serie B) – DAZN, Sky Sport Calcio e Helbiz.

20:00 Maiorca-Espanyol (Liga) – DAZN

20:30 Brescia-Cosenza (Serie B) – DAZN, Sky Sport e Helbiz

20:30 Borussia Dortmund-Hoffenheim (Bundesliga) – Sky Sport Arena.

20:45 Verona-Inter Streaming (Serie A) – DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

21:00 Nantes-Lione (Ligue 1) – Sky Sport Football

22:15 Valencia-Alaves (Liga) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.