VERONA INTER Streaming Gratis Rojdairecta TV? Dove vederla con Cellulare Tablet PC: DAZN o SKY Live?

Dove vedere Verona Inter Streaming Gratis senza Rojadirecta. Si gioca oggi mercoledì 23 dicembre 2020 ovviamente a porte chiuse: per la quattordicesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle 18:30. In questa pagina tutte le informazioni su Verona Inter: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Verona Inter Streaming, presentazione match e probabili formazioni.



I veneti di Juric si presentano a questa sfida occupando il nono posto della classifica dopo 13 giornate con 20 punti, mentre i nerazzurri di Conte sono secondi a quota 30 punti. L’Inter arriva da sei successi di fila in Serie A: i nerazzurri non collezionano sette vittorie consecutive nel corso di un singolo campionato dal novembre 2018, con Luciano Spalletti in panchina.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Lazovic, Zaccagni; Colley. Allenatore Juric. Squalificati: Barak. Indisponibili: Benassi, Di Carmine, Favilli, Kalinic, Vieira.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Pinamonti, Sanchez, Vecino.

Dove vedere Verona Inter Live Streming Gratis Link e Diretta TV senza Rojadirecta.

Verona Inter viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro.

L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku é uno dei tre giocatori dei top-5 campionati europei che dall’inizio della scorsa stagione (2019/20) ha realizzato tutti i rigori calciati tra chi ne ha tirati almeno 9 (Veretout e Oyarzabal gli altri due).

Alternative per vedere Verona Inter diretta streaming online al posto di Rojadirecta.

Partita Verona Inter live streaming su Sky Go (link skygo.sky.it) disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Gli ultimi sette gol dell’Inter in Serie A sono arrivati tutti nel secondo tempo, tre dei quali firmati da Lukaku.