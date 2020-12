NAPOLI TORINO Streaming Gratis ROJADIRECTA Facebook Video YouTube? Dove vedere Serie A GRATIS TV: Sky o DAZN?

Dove vedere Napoli Torino Streaming Gratis senza Rojadirecta. Si gioca oggi mercoledì 23 dicembre 2020 a porte chiuse per la 14a giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle 20:45. In questa pagina tutte le informazioni su Napoli Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Napoli Torino Streaming, presentazione match e probabili formazioni.



Napoli-Torino, ultima gara del 2020 per entrambe, si disputerà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 20:45. Gli azzurri di Gattuso si presentano a questa sfida occupando il quinto posto della classifica dopo 13 giornate con 23 punti, mentre i granata di Giampaolo sono penultimi a quota 7 punti.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Llorente, Lozano, Koulibaly, Mertens, Osimhen.

Torino (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer, Rodriguez; Gojak, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. All. Giampaolo. Squalificati: Lyanco. Indisponibili: Ansaldi, Bonazzoli, Millico, Murru.

Il Napoli è imbattuto da 10 partite di Serie A contro il Torino: l’ultima vittoria granata risale al marzo 2015, successo per 1-0 grazie alla rete di Kamil Glik sugli sviluppi di corner.

Napoli Torino viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (256 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro.

Lorenzo Insigne ha preso parte a 10 gol contro il Torino in Serie A (cinque reti e cinque assist), record per l’attaccante del Napoli contro una singola avversaria nella competizione (al pari della Fiorentina).

Partita Napoli Torino live streaming su Sky Go (link skygo.sky.it) disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Andrea Belotti è a quota nove gol in questo campionato: può diventare il terzo giocatore nella storia del Torino ad andare in doppia cifra in sei diverse stagioni di Serie A, dopo Paolo Pulici (sette) e Francesco Graziani (sei).