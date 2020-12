MILAN LAZIO Streaming Gratis Live Rojadirecta TV? Su Smartphone con DAZN Online

Dove vedere Milan Lazio Streaming (senza Rojadirecta) Video Gratis. Alle ore 20:45 di oggi mercoldì 23 dicembre 2020, si gioca Milan Lazio in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà? La sfida tra Torino e Bologna si giocherà allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Milan Lazio Streaming, presentazione match.

Il match tra Milan e Lazio sarà disputato mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 20:45. L’ultima gara dell’anno sarà ancora senza tifosi, a Milano, nel tempio di San Siro. I rossoneri di Pioli si presentano a questa sfida occupando il primo posto della classifica dopo 13 giornate con 31 punti, mentre i biancocelesti di Simone Inzaghi sono ottavi a quota 21 punti. Nove vittorie e quattro pareggi per il Milan finora: nella storia della Serie A a giorne unico (dal 1929/30), mai nessuna squadra imbattuta dopo le prime 13 partite ha terminato il campionato fuori dalle prime quattro posizioni della classifica.

Le formazioni di Milan Lazio che speriamo di vedere in campo: non solo FantaCalcio.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Calhanoglu, Krunic; Saelemaekers, Diaz, Hauge; Leao. All. Pioli. Squalificati: Kessie. Indisponibili: Bennacer, Gabbia, Ibrahimovic, Kjaer, Rebic, Tonali.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, S. Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Fares, Lucas Leiva, Lulic, Parolo, Proto, Vavro.

Da inizio ottobre Ciro Immobile ha segnato 12 gol in 13 partite giocate in tutte le competizioni: tra i giocatori dei top-5 campionati europei hanno fatto meglio solo Lewandowski (19 reti), Haaland (14), Salah e Cristiano Ronaldo (13 entrambi).

Milan Lazio Diretta Live TV senza Rojadirecta.

Diretta Milan Lazio sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

L’attaccante del Milan Rafael Leão è il più giovane giocatore dei Top-5 campionati europei ad aver segnato almeno tre reti in ciascuna delle ultime tre stagioni, si tratta inoltre dell’unico nato dopo il 1/1/1999.

Dove vedere Milan Lazio Streaming Gratis Link senza Rojadirecta.

Milan Lazio in esclusiva in diretta streaming con DAZN (link www.dazn.com), e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Il costo del servizio DAZN è di 9,99 euro al mese (potete dare disdetta in qualunque momento): è gratis il primo mese.

La partita non si può vedere su Rojadirecta perchè considerata illegale in Italia. Sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con le app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure a dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Alternative per vedere Milan Lazio in diretta live streaming gratis invece di Rojadirecta.

Altre forme per vedere Milan Lazio non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

Dal 2017/18, anno del suo approdo in rossonero, il Milan ha giocato solamente otto partite di Serie A senza Frank Kessiè: solo due vittorie, due pareggi e ben quattro sconfitte per i rossoneri (25% di vittorie senza l’ivoriano, 52,5% con lui regolarmente sul terreno di gioco).