Bologna-Atalanta si gioca oggi mercoledì 23 dicembre 2020 allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna con fischio d’inizio alle 20:45: Sarà la 99esima partita in Serie A fra le due formazioni. Gli emiliani di Mihajlovic si presentano a questa sfida valida per la 14a giornata occupando il 14° posto della classifica dopo 13 giornate con 14 punti, mentre i bergamaschi di Gasperini sono settimi a quota 21 punti.

Dove vedere Bologna Atalanta Streaming e in TV

Sei gol per Roberto Soriano in questa Serie A, record per il centrocampista del Bologna in una singola stagione nella competizione dal 2015/16 (otto con la Sampdoria).

Bologna-Atalanta in diretta tv grazie ai canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Diretta streaming con Sky Go (link skygo.sky.it) che è gratis per gli abbonati. A pagamento per tutti c’è Now TV (link www.nowtv.com), il servizio di streaming live e on demand di Sky. Rojadirecta TV è illegale e quindi il sito internet è oscurato in Italia.