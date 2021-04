ATALANTA BOLOGNA Streaming Gratis info ROJADIRECTA ITA TV, dove vederla: Sky Video o DAZN?

Alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 25 aprile 2021 si gioca Atalanta-Bologna streaming senza Rojadirecta, partita valida per la 33a giornata di Serie A. Le due squadre si presentano all’incontro di questa giornata con l’aspirazione di recuperare la via della vittoria, visto che entrambe hanno pareggiato nell’ultima partita giocata. L’Atalanta (65 punti in classifica) ha pareggiato 1-1 contro la Roma. Oggi cercherà di tornare alla vittoria e continuerà a raccogliere vittorie come nei suoi 4 precedenti incontri. Il Bologna (38 punti in classifica) ha pareggiato 1-1 contro il Torino e nelle ultime partite giocate, ha raccolto 2 vittorie e 2 sconfitte.

Dove vedere Atalanta-Bologna streaming e in tv

L’arbitro designato per la partita è Michael Fabbri. Si gioca dopo Cagliari-Roma delle ore 18.

Atalanta-Bologna è visibile su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Disponibile in streaming gratis per gli abbonati su Sky Go (link skygo.sky.it), anche in HD. Coloro che non hanno l’abbonamento possono collegarsi a Now TV (link www.nowtv.it). Rojadirecta streaming è oscurata in Italia.