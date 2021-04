CAGLIARI ROMA Streaming Gratis info ROJADIRECTA ITA TV, dove vederla: Sky o DAZN?

Alle ore 18 italiane di oggi domenica 25 aprile 2021 si gioca Cagliari-Roma streaming senza Rojadirecta, partita valida per la 33a giornata di Serie A. Il Cagliari è alla ricerca di altri 3 punti (dopo le due vittorie consecutive contro Parma e Udinese) per inseguire il traguardo salvezza che fino a qualche settimana fa sembrava quasi impossibile. Alla Sardegna Arena arriva la Roma attualmente sesta in classifica a quota 55 punti e reduci dal pareggio per 1-1 all’Olimpico contro l’Atalanta nel turno infrasettimanale di Serie A.

Dove vedere Cagliari-Roma streaming e in tv

Si gioca dopo Fiorentina-Juve delle 15.

Cagliari-Roma è visibile su Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Telecronaca del match Gentile, commento Orsi; a bordocampo Mangiante. Disponibile in streaming gratis per gli abbonati su Sky Go (link skygo.sky.it), anche in HD. Coloro che non hanno l’abbonamento possono collegarsi a Now TV (link www.nowtv.it). Rojadirecta streaming è oscurata in Italia.