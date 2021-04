ROJADIRECTA Fiorentina-Juventus, Inter-Verona, Benevento-Udinese, Cagliari-Roma: Orario Diretta Live Streaming TV Oggi Stasera

Dove vedere il calcio in diretta tv streaming gratis senza Rojadirecta? Ecco la programmazione con le partite di calcio oggi in tv e stasera domenica 25 aprile 2021.

12:30 Streaming Benevento-Udinese (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Letizia e Improta sugli esterni a supporto del tandem Gaich-Lapadula. De Paul rientra dalla squalifica e si riprende il suo posto. Davanti Gotti potrebbe optare per la soluzione Okaka-Braaf. Stagione finita per Nestorovski.

Diretta Benevento Udinese live streaming gratis per gli abbonati disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

12:30 Juventus-Roma (Coppa Italia Femminile) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

12:30 Torino-Atalanta (Campionato Primavera) – Sportitalia

13:00 Wolverhampton-Burnley (Premier League) – Sky Sport Football

13:00 Nizza-Montpellier (Ligue 1) – Dazn

13:30 Manchester United-Tottenham (FA WSL) – Dazn

14:00 Huesca-Getafe (Liga) – Dazn

14:30 Ajax-Az (Eredivisie) – Dazn.

15:00 Streaming Fiorentina-Juventus (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Bonaventura è squalificato. Al suo posto pronto Castrovilli. Venuti e Biraghi sulle corsie esterne. Davanti Vlahovic-Ribery. Tra i pali torna Szczesny. Chiellini sicuro al centro della difesa, con De Ligt pronto ad affiancarlo se Bonucci non dovesse farcela. Rabiot titolare a centrocampo. Davanti ancora CR7-Dybala.

Diretta Fiorentina Juventus sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live Streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

15:00 Streaming Inter-Verona (Serie A) – Dazn e Dazn1

Conte si affida alle certezze e manda in campo i titolarissimi. In attacco avanti con la LuLa. con Sanchez pronto a subentrare a gara in corso. Faraoni e Dimarco sugli esterni con Barak e Zaccagni a supporto di Lasagna. Ma Lazovic e Bessa chiedono spazio.

Diretta Inter Verona live streaming gratis per gli abbonati disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

15:00 Leeds-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Football

15:00 Como-Alessandria (Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports

15:00 Juventus U23-Carrarese (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

15:00 Pergolettese-Giana Erminio (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pistoiese-Grosseto (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Lucchese-Lecco (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pro Patria-Livorno (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Olbia-Novara (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pro Vercelli-Piacenza (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

15:00 Albinoleffe-Pontedera (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pro Sesto-Renate (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 255 Satellite)

15:30 Lipsia-Stoccarda (Bundesliga) – Sky Sport Collection

16:15 Villarreal-Barcellona (Liga) – Dazn

17:05 Angers-Monaco (Ligue 1) – Dazn.

17:30 Streaming Manchester City-Tottenham (Finale League Cup) – Dazn

Dato che entrambe queste squadre sono uscite dal fiasco della “Superlega Europea” a metà settimana, possono ora mettere da parte le polemiche e concentrarsi sui trofei concreti. Nello specifico, per il Manchester City esiste la possibilità di vincere l’ottava EFL Cup (record a pari merito) e un passo verso il triplete. Tuttavia, le due sconfitte a sorpresa nelle ultime tre partite di campionato e le due sconfitte per 2-0 negli ultimi tre scontri diretti contro il Tottenham (1 vittoria), significano che questo trofeo potrebbe andare ad entrambi i club.

Diretta Manchester City Tottenham live streaming gratis per gli abbonati disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

17:30 Turris-Bari (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

17:30 Catania-Casertana (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

17:30 Viterbese-Catanzaro (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Palermo-Cavese (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Paganese-Potenza (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Avellino-Teramo (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

17:30 Monopoli-Ternana (Serie C) – Eleven Sports e Cusano Italia

18:00 Steraming Cagliari-Roma (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Tv17:30 Bisceglie-Vibonese (Serie C) – Eleven Sports17:30 Juve Stabia-Foggia (Serie C) – Eleven Sports.

Nainggolan out per squalifica. In mediana spazio al trio Nandez, Marin Duncan con Zappa e Lykogiannis sugli esterni. In attacco Pavoletti e Joao Pedro. Fonseca verso un turnover importante in vista dell’Europa. Sono però recuperati Smalling, Kumbulla, El Shaarawy e Spinazzola. Dietro chance per Fazio, sulla linea di centrocampo per Reynolds e Bruno Peres. Sulla trequarti Perez al posto di Pellegrini e in attacco spazio a Mayoral.

Diretta Cagliari Roma sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live Streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

18:30 Celta-Osasuna (Liga) – Dazn

18:30 Siviglia-Granada (Liga) – Dazn e Dazn1

18:00 Borussia Monchengladbach-Arminia Bielefeld (Bundesliga) – Sky Sport Football

20:00 Aston Villa-West Bromwich Albion (Premier League) – Sky Sport Football

20:30 Sudtirol-Cesena (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

20:30 Sambenedettese-Feralpisalò (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Imolese-Gubbio (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Carpi-Padova (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

20:30 Modena-Legnago (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Perugia-Matelica (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

20:30 Arezzo-Ravenna (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Fano-Triestina (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Fermana-Virtus Verona (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Mantova-Vis Pesaro (Serie C) – Eleven Sports.

20:45 Streaming Atalanta-Bologna (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Gosens è squalificato e Gasperini pensa a un 4-2-3-1 a trazione anteriore con Malinovskyi, Pasalic e Muriel a supporto di Zapata e Pessina e Freuler davanti alla difesa. Dominguez e Sansone sono out. In mediana spazio a Schouten insieme a Svanberg. Dietro a Palacio, in attacco dovrebbe toccare a Skov Olsen, Soriano e Barrow .

Diretta Atalanta Bologna sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live Streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

21:00 Athletic Bilbao-Atletico Madrid (Liga) – Dazn

21:00 Lione-Lille (Ligue 1) – Dazn e Dazn1

23:00 River Plate-San Lorenzo (Campionato Argentino) – Sportitalia

23:55 La Galaxy-New York Red Bulls (MLS) – Dazn.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.