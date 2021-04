FIORENTINA JUVENTUS Streaming info ROJADIRECTA ITA TV Gratis Facebook YouTube iPhone Tablet PC: SKY Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Fiorentina Juventus Streaming Gratis senza Rojadirecta. Si gioca alle ore 15:00 italiane di oggi domenica 25 aprile 2021 si gioca Fiorentina-Juve per la 33a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming e diretta live tv.

All’andata impresa viola: il 3-0 allo Stadium fu la prima sconfitta stagionale bianconera. Contro la Fiorentina nella gara d’andata, la Juventus di Andrea Pirlo ha subito più di due gol per la prima volta, considerando tutte le competizioni; in generale i bianconeri non hanno mai perso due volte contro lo stesso avversario in questa stagione.

Oltre alla storica rivalità tra le due squadre, in palio ci sono punti pesanti. I viola devono assolutamente staccarsi dalla zona retrocessione (ora a 5 punti di distanza, con un Cagliari in grande ascesa) la Juventus non può permettersi passi falsi per non compromettere la qualificazione alla prossima Champions League.

Fiorentina Juventus sarà trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Telecronaca del match Trevisani, commento Adani; a bordocampo Leaonardi e Guardalà.

Fiorentina Juventus sarà disponibile in streaming live su Sky Go

Le probabili formazioni di Fiorentina Juventus:

(link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com).

Cristiano Ronaldo ha realizzato tre reti contro la Fiorentina in Serie A, tutte su calcio di rigore (record di gol dal dischetto per il portoghese in Serie A al pari del Genoa). Le probabili formazioni: forfait sicuro di Chiesa, alle prese con un infortunio non preoccupante accaduto durante Juventus-Parma. Ma ecco chi potrebbe scendere in campo.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. Allenatore Iachini. Squalificati: Bonaventura. Indisponibili: Borja Valero, Kokorin.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Dybala, Ronaldo. Allenatore Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Demiral, Chiesa.

Arbitro: Massa di Imperia

