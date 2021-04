SASSUOLO SAMPDORIA Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV, dove vederla: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Sassuolo Sampdoria live streaming gratis senza Rojadirecta: si affrontano oggi sabato 24 aprile 2021 alle ore 20:45 italiane al Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia. Chi vincerà la 16esima sfida in Serie A fra le due formazioni? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming gratis e diretta live tv.

Sassuolo Sampdoria Streaming, prestanzione diretta match

Il Sassuolo di Roberto De Zerbi affronta in casa la Sampdoria di Claudio Ranieri nel confronto di centro classifica della 33a giornata di Serie A. Gli emiliani sono ottavi in classifica con 49 punti, frutto di 13 successi, 10 pareggi e 9 sconfitte, e in caso di successo potrebbero accorciare le distante dal 7° posto, occupato dalla Roma; i genovesi si trovano in nona posizione a quota 42, a -7 dai rivali, con un cammino di 12 vittorie, 6 pareggi e 14 k.o.

⚽ Dove vedere Sassuolo Sampdoria Diretta TV al posto di Rojadirecta

Sassuolo Sampdoria diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN (link www.dazn.com) e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno anche seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà curata da Stefano Borghi, che sarà affiancato da Simone Tiribocchi al commento tecnico.

⚽ Sassuolo Sampdoria Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta

Sassuolo Sampdoria live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com), e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Le probabili formazioni di Sassuolo Sampdoria

Domenico Berardi è il miglior marcatore degli emiliani con 13 goal, mentre Fabio Quagliarella è il bomber dei genovesi con 11 centri all’attivo.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Traorè, Boga; Raspadori.

Allenatore De Zerbi. Squalificati: Djuricic. Indisponibili: Caputo, Romagna.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore Ranieri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Torregrossa.

L’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi ha messo a segno la sua prima marcatura multipla in Serie A contro la Sampdoria, una tripletta nel novembre 2013. Anche la sua ultima tripletta nella competizione è arrivata contro i blucerchiati, nel settembre 2019.

La Sampdoria è la squadra contro cui Hamed Traore ha preso parte a più gol in Serie A (quattro: due reti e due assist). Il centrocampista del Sassuolo inoltre è andato a segno in tre delle ultime sei presenze nella competizione.

L’attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ha preso parte a quattro gol nelle sue ultime quattro sfide di Serie A contro il Sassuolo (tre reti, un assist).

Alternative per vedere Sassuolo Sampdoria in diretta streaming gratis

Altre forme per vedere Sassuolo Sampdoria non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.