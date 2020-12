Sampdoria-Sassuolo si gioca oggi mercoledì 23 dicembre 2020 allo Stadio Ferraris di Marassi in Genova con fischio d’inizio alle 20:45. I blucerchiati di Ranieri si presentano a questa sfida valida per la 14a giornata di Serie A occupando il 10° posto della classifica dopo 13 giornate con 17 punti, mentre i neroverdi di De Zerbi sono sesti a quota 23 punti. L’attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ha messo lo zampino in sei gol in 12 sfide contro il Sassuolo in Serie A (quattro reti e due assist) – tre di queste partecipazioni sono arrivate nelle ultime

Dove vedere Sampdoria Sassuolo Streaming e in TV

tre gare contro i neroverdi.

Sampdoria-Sassuolo in diretta tv grazie ai canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Diretta streaming con Sky Go (link skygo.sky.it) che è gratis per gli abbonati. A pagamento per tutti c’è Now TV (link www.nowtv.com), il servizio di streaming live e on demand di Sky. Rojadirecta TV è illegale e quindi il sito internet è oscurato in Italia.