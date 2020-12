ROJADIRECTA Verona-Inter Napoli-Torino Milan-Lazio, dove vedere Partite Serie A Streaming Gratis Online Oggi Stasera

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi mercoledì 23 dicembre 2020, dove spiccano Verona-Inter, Napoli-Torino, Milan-Lazio, tra le partite della 14esima giornata di Serie A, l’ultima del 2020 e poi arrivederci al 2021.

18:30 Diretta Verona-Inter Streaming Serie A – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Il match tra Verona e Inter si giocherà mercoledì 23 dicembre alle ore 18:30. Appuntamento allo stadio Bentegodi di Verona. Nella scorsa stagione il Verona fu capace di fermare l’Inter, agguantando il pareggio nel finale con Miguel Veloso dopo essere addirittura passato in vantaggio all’inizio della gara.

Diretta Verona Inter con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

18:30 Stoke City-Tottenham (League Cup) – DAZN

18:45 Willem Ii-Ajax (Eredivisie) – DAZN

19:00 Bordeaux-Reims (Ligue 1) – DAZN

19:00 Hibernian-St Mirren (Scottish Premier League) – Sky Sport Football

19:45 Real Madrid-Granada (Liga) – DAZN

20:45 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

20:45 Diretta Napoli-Torino Streaming Serie A – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 256 Satellite).

Napoli-Torino, ultima gara del 2020 per entrambe, si disputerà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 20:45. Nella scorsa annata in terra piemontese 0-0 tra Torino e Napoli, mentre il match di ritorno giocato nell’allora San Paolo e prima del coronavirus 2-1 azzurro firmato Manolas e Di Lorenzo (per gli ospiti non bastò la rete nel finale messa dentro da Edera.

Diretta Napoli Torino con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 256 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

20:45 Diretta Milan-Lazio Streaming Serie A – DAZN e DAZN1.

Il match tra Milan e Lazio sarà disputato mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 20:45. L’ultima gara dell’anno sarà ancora senza tifosi, a Milano, nel tempio di San Siro.

Nella stagione 2019/2020 la Lazio era riuscita ad espugnare San Siro, con gli stadi ancora colmi, grazie ai goal di Immobile e Correa (per i rossoneri l’autorete di Bastos), mentre il ritorno all’Olimpico senza tifosi ha visto il Diavolo come corsaro grazie a Ibrahimovic, Calhanoglu e Rebic.

Diretta Milan Lazio con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

20:45 Bologna-Atalanta (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

20:45 Sampdoria-Sassuolo (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre)

20:45 Spezia-Genoa (Serie A) – Sky Sport (Canale 254 Satellite, 485 Digitale Terrestre)

20:45 Udinese-Benevento (Serie A) – Sky Sport (Canale 255 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

21:00 Everton-Manchester United (League Cup) – DAZN

21:00 PSG-Strasburgo (Ligue 1) – DAZN

21:00 Angers-Marsiglia (Ligue 1) – DAZN

21:00 Lione-Nantes (Ligue 1) – DAZN

21:00 Monaco-St Etienne (Ligue 1) – DAZN

21:00 Montpellier-Lille (Ligue 1) – DAZN

22:00 Betis-Cadice (Liga) – DAZN

22:00 Alaves-Eibar (Liga) – DAZN.

Giovedì 24 Dicembre 01:30 Boca-Racing (Copa Libertadores) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.