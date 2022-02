MILAN-LAZIO Streaming Gratis Rojadirecta TV in italiano Diretta Video: PirloTV Canale 5 o Rai Uno? | Quarti Coppa Italia

Milan-Lazio Streaming senza Rojadirecta Video Gratis Coppa Italia. Alle ore 21:00 di oggi mercoledì 9 febbraio 2022, si gioca Milan-Lazio da vedere sui canali digitali: partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia in partita secca. Chi vincerà e potrà così giocare la semifinale contro l’Inter che ieri sera ha eliminato la Roma? Di seguito tutte le informazioni per vedere Milan-Lazio streaming gratis e diretta tv.

Diretta Milan-Lazio Streaming, presentazione match e probabili formazioni

Milan e Lazio sono tra le squadre più vincenti nella storia della Coppa Italia, visti i cinque trofei dei rossoneri e i sette dei biancocelesti. Le ultime volte che la squadra capitolina ha conquistato la competizione risalgono al 2013 e nel 2019, mentre per trovare un trofeo del Diavolo bisogna andare indietro fino al 2003.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri.

Arbitro: Sozza. Guardalinee: Tolfo e Vono. 4° Uomo: Cosso. VAR: Massa. Assistente VAR: Bindoni.

Milan-Lazio Diretta al posto di Rojadirecta TV



Milan-Lazio in tv verrà tramsessa in diretta e in esclusiva da Mediaset, da quest’anno detentrice dei diritti per trasmettere tutte le partite di Coppa Italia. Il canale che trasmetterà la sfida di Torino sarà Canale 5. Telecronaca affidata a Massimo Callegari, commento tecnico di Massimo Paganin.

Le due squadre arrivano all’appuntamento dopo aver eliminato rispettivamente il Genoa (1-1 al 90’, 3-1 al termine dei tempi supplementari) e l’Udinese (1-0, un gol di Immobile ha deciso l’incontro al 106’).

Dove vedere Milan-Lazio Streaming Gratis invece di Rojadirecta in italiano



Milan-Lazio streaming gratis? Due le possibiltà: attraverso Mediaset Infinity, scaricando l’app su smartphone o tablet o collegandosi al sito Sportmediaset.it, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Rojadirecta TV è illegale ed è oscurata in Italia.

Il “Diavolo” davanti al proprio pubblico viaggia a una media di 1,66 gol realizzati (20 in totale) e di 0,92 reti subite (11 complessive). Questi numeri hanno portato l’undici allenato da Stefano Pioli a regalare in 7 occasioni l’Under 2,5 e in 5 l’esito opposto.

Milan-Lazio Streaming alternativa Rojadirecta?

Per le quote il Milan, reduce dalla vittoria nel derby in rimonta contro l’Inter (sotto 1-0 all’intervallo i rossoneri sono poi riusciti a vincere 2-1 grazie a una doppietta di Giroud) ha le carte in regola per ripetersi anche contro la Lazio.