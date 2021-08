VERONA-INTER Streaming Gratis ROJADIRECTA TV? Come vederla Online: DAZN o Sky?

, , in

Verona-Inter streaming gratis e diretta tv, dove vederla senza Rojadirecta ITA. Partita valida come anticipo della 2a giornata di Serie A che andrá in scena allo stadio Bentegodi di Verona oggi lunedì 23 agosto 2021 alle ore 20:45 dopo Udinese-Venezia che si gioca alle 18.

Le due formazioni si affrontano in diretta su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet e Sky Sport 251 (satellite e internet); Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite), con la telecronaca di Andrea Marinozzi, in cabina di commento Luca Marchegiani.

L’Inter ha vinto ben 19 delle 25 gare disponibili in Serie A nel 2021 (4N, 2P), considerando i cinque maggiori campionati europei solo il Manchester City è riuscito a fare meglio (21 su 26).

Verona-Inter formazioni probabili



Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Ruegg, Tameze, Hongla, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. Allenatore Di Francesco. A disposizione in panchina: Pandur, Berardi, Sutalo, Cetin, Magnani, Casale, Cancellieri, Ilic, Frabotta, Bessa, Ragusa. Indisponibili: Faraoni, Lasagna. Squalificati: Veloso.

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro; Dzeko. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Kolarov, Ranocchia, Dumfries, Dimarco, Vidal, Vecino, Sensi, Correa, Satriano.

Dove vedere Verona-Inter streaming e in tv senza Rojadirecta



Torneo: 2a giornata di Serie A 2021/2021.

Quando si gioca Verona-Inter: Venerdì 27 Agosto 2021.

Fischio d’inizio di Verona-Inter: ore 20:45.

Dove vederla in tv Verona-Inter: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Dove vedere Verona-Inter streaming: DAZN (link www.dazn.it), Sky Go (link skygo.sky.it)

Dove si gioca Verona-Inter: Stadio Bentegodi (Verona).

Arbitro di Verona-Inter: Manganiello di Pinerolo. Guardalinee: Alassio e Mondin. Quarto uomo: Giua. VAR: Irrati. AVAR: Rapuano.