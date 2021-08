UDINESE-VENEZIA Streaming Gratis TV, come vederla Online: DAZN o Sky?

Udinese-Venezia streaming gratis e diretta tv, dove vederla senza Rojadirecta ITA. L’Udinese ospita il Venezia a Udine per il secondo turno del campionato di Serie A 2021/22. La partita andrà in scena allo stadio Dacia Arena di Udine oggi venerdí 27 agosto 2021 alle ore 18:30 prima di Verona-Inter delle 20:45.

L’Udinese viene dal pareggio casalingo con la Juventus: “Speriamo di mettere a frutto quanto visto lo scorso weekend contro la Juventus. E’ bello che ci siano nuovamente i tifosi allo stadio, cambia la partita anche se nel caso della prima di campionato c’è stata una nutrita partecipazione juventina. Questo inizio col doppio impegno in casa speriamo ci aiuti a prendere più punti possibili” ha dichiarato il tecnico Gotti in conferenza stampa.

Udinese-Venezia formazioni probabili



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Stryger, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Arslan, Udogie; Pussetto, Okaka. Allenatore: Gotti. A disposizione: Padelli, Scuffet, De Maio, Zeegelaar, Becao, Makengo, Jajalo, Samardzic, Deulofeu, Fedrizzi, Ianesi, Success.

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Fiordilino, Peretz, Heymans; Okereke, Forte, Johnsen. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Bertinato, Svoboda, Molinaro, Tessman, Dezi, Karlsson, Bjarkason, Busio, Galazzi, Di Mariano, Sigurdsson, Henry.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli.

Il Venezia ha perso a Napoli alla prima di campionato: “A Udine giocheremo contro una squadra forte ma con caratteristiche diverse dal Napoli; i bianconeri hanno qualità fisiche importantissime abbinate ad alcuni elementi di grande spessore, mi aspetto quindi una partita molto difficile” ha detto Paolo Zanetti in conferenza alla vigilia.

Dove vedere Udinese-Venezia streaming e in tv senza Rojadirecta



Turno: anticipo 2a giornata Serie A 2021/2021.

Quando si gioca Udinese-Venezia: Venerdì 27 agosto 2021 alle 18:30.

Dove vedere Udinese-Venezia in diretta tv senza Rojadirecta: DAZN.

Dove vedere Udinese-Venezia streaming invece di Rojadirecta: DAZN (link www.dazn.it).

Dove si gioca Udinese-Venezia: Stadio Dacia Arena di Udine.

Arbitro: Marinelli di Tivoli. Guardalinee: Meli e M.Rossi. Quarto uomo: Baroni. Var: Mazzoleni. Avar: Costanzo.