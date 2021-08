ROJADIRECTA Juventus-Empoli, Fiorentina-Torino, Atalanta-Bologna, Lazio-Spezia, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi sabato 28 agosto 2021, dove spiccano 4 partite della 2a giornata di Serie A 2021-22:Juventus-Empoli, Fiorentina-Torino, Atalanta-Bologna e Lazio-Spezia.

11:00 Sassuolo-Milan (Campionato Primavera) – Sportitalia

13:30 Manchester City-Arsenal Streaming (Premier League) – Sky Sport Football

13:30 Derby County-Nottingham Forest (Championship) – Dazn

14:30 Bologna-Napoli (Campionato Primavera) – Sportitalia

15:00 Genoa-Pescara (Campionato Primavera) – Si Live 24

15:00 Verona-Empoli (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

15:30 Norwich-Leicester (Premier League) – Sky Sport Football

15:30 West Ham-Crystal Palace (Premier League) – Sky Sport Arena

16:30 Fiorentina-Juventus (Campionato Primavera) – Sportitalia

17:00 Celta-Athletic (Liga) – Dazn

17:00 Nizza-Bordeaux (Ligue 1) – Sky Sport

17:30 Feralpisalò-Fiorenzuola (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Renate-Padova (Serie C) – Sky Sport (Canale 252), Eleven Sports

17:30 Sudtirol-Virtus Verona (Serie C) – Eleven Sports

18:00 Vicenza-Frosinone (Serie B) – Dazn, Sky Sport Calcio e Helbiz

18:30 Liverpool-Chelsea Streaming (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

18:30 Bayern-Hertha (Bundesliga) – Sky Sport Arena

19:30 Elche-Siviglia (Liga) – Dazn

19:30 Real Sociedad-Levante (Liga) – Dazn

20:30 Perugia-Ascoli (Serie B) – Dazn, Sky Sport e Helbiz

20:30 Legnago-Mantova (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Triestina-Seregno (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Fermana-Viterbese (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Pescara-Ancona Matelica (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Entella-Teramo (Serie C) – Sky Sport (Canale 254), Eleven Sports

20:30 Monopoli-Catania (Serie C) – Sky Sport (Canale 255), Eleven Sports

20:30 Monterosi-Foggia (Serie C) – Sky Sport (Canale 256), Eleven Sports

20:30 Paganese-Acr Messina (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Fiorentina-Torino Streaming (Serie A) – Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

21:00 Marsiglia-St Etienne (Ligue 1) – Sky Sport Football

21:50 Atlanta United-Nashville Sc (Mls) – Dazn

22:00 Betis-Real Madrid (Liga) – Dazn

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.