JUVENTUS EMPOLI Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla Online: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Juventus-Empoli Streaming senza Rojadirecta. Match valido come anticipo che apre ufficialmente l’11a giornata di Serie A 2022/23: si gioca oggi venerdì 21 ottobre 2022. Si giocherà all’Allianz Stadium di Torino con calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come.

La Juventus ha raccolto 16 punti nelle prime 10 giornate di campionato, frutto di 4 vittorie, altrettanti pareggi e 2 sconfitte mentre l’Empoli ha fin qui collezionato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte). Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere Juventus-Empoli streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Juventus-Empoli Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Dopo una striscia di 11 sconfitte e un pareggio nelle prime 12 trasferte contro la Juventus in Serie A, l’Empoli ha vinto l’ultimo match fuori casa contro i bianconeri in campionato: 0-1 il 28 agosto 2021 grazie al gol di Leonardo Mancuso.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. Allenatore Massimiliano Allegri. Indisponibili: Bremer, De Sciglio, Di Maria, Kaio Jorge, Chiesa, Pogba. Squalificati: nessuno.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Destro, Satriano. Allenatore Zanetti. Indisponibili: Akpa-Akpro, Grassi, Ismajli, Tonelli. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Michael Fabbri della sezione di Ravenna, Luigi Nasca al VAR.

Era dal 2014/15 (sette in quel caso, con Allegri in panchina) che la Juventus non collezionava almeno cinque clean sheet nelle prime 10 partite di un campionato di Serie A (solo la Lazio – sei – ne ha collezionati finora di più in questo torneo); i bianconeri hanno subito solo sette gol finora ed era dal 2018/19 (proprio con Allegri in panchina) che non ne subivano così pochi a questo punto del campionato.

Juventus-Empoli in TV al posto di Rojadirecta Canale



Juventus-Empoli in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Juventus-Empoli anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca di Juventus-Empoli affidata a Riccardo Mancini, con Marco Parolo al commento tecnico.

Nei ventotto precedenti tra le due squadre sono state solo quattro le vittorie dell’Empoli, una delle quali nella scorsa stagione quando i toscani hanno espugnato l’Allianz Stadium per 0-1 con goal di Mancuso. Per il resto il bilancio parla di tre pareggi e ben ventuno successi della Juventus.

Juventus-Empoli Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Juventus-Empoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Prima dell’anno scorso l’Empoli non batteva la Juventus in campionato addirittura dalla stagione 1998/99, quando vinse al ‘Castellani’ sempre per 1-0, mentre a Torino non aveva mai conquistato i tre punti.

Juventus-Empoli Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Juventus-Empoli Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

L’Empoli ha incassato solo 11 gol finora (ottavo posto tra le migliori difese): dopo le prime 10 partite di un campionato di Serie A questo è il secondo miglior risultato dei toscani (hanno fatto meglio solo nel 2006/07, con nove reti incassate a questo punto del torneo).