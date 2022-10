Dinamo Zagabria-Milan, come vederla in tv e in streaming oggi

Con fischio d’inizio alle ore 21 italiane di oggi 25 ottobre si gioca Dinamo Zagabria-Milan, il match di Champions League del Gruppo E quinto e penultimo turno, che si disputerà allo Stadion Maksimir di Zagabria (Croazia). Ecco come guardare la partita in tv e streaming.

Dove vedere Dinamo Zagabria-Milan in tv e streaming

Il match sarà trasmesso in tv da Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (canale 253), mentre per lo streaming sarà possibile seguirlo su SkyGo, Now e Infinity+.

Entrambe le formazioni sono appaiate a 4 punti e inseguono nel Gruppo E il Salisburgo (6) e il Chelsea (7), impegnate nell’altro match di giornata. I croati non perdono in casa dal dicembre del 2021, quando il Manchester City espugnò il Maksimir. Sono dunque 9 mesi che non registrano sconfitte interne.