Barcellona-Bayern Monaco, come vederla in tv e in streaming oggi

Con fischio d’inizio alle ore 21 italiane di oggi 26 ottobre si gioca Barcellona-Bayern Monaco, il match di Champions League del Gruppo C quinto e penultimo turno, che si disputerà allo stadio Camp Nou in Spagna. Ecco come guardare la partita in tv e streaming.

Dove vedere Barcellona-Bayern Monaco in tv e streaming

Il match sarà trasmesso in tv da Sky Sport Football e su Sky Sport (canale 252), mentre per lo streaming sarà possibile seguirlo su SkyGo, Now e Infinity+.

Il Barcellona si gioca le ultime possibilità di qualificazione agli ottavi di Champions. La formazione di Xavi deve sperare in un passo falso dei nerazzurri (giocano in casa contro il Viktoria Plzen), e contestualmente vincere contro i bavaresi, per sperare nella qualificazione.