VERONA INTER Streaming Gratis Link info ROJADIRECTA Facebook YouTube? Dove vederla: Diretta Sky Live o DAZN?

Il Verona non vince contro l'Inter in Serie A dal 1992: da allora per i gialloblù tre pareggi e 14 sconfitte. Nella sua storia nel massimo campionato la squadra veneta ha avuto una striscia negativa più lunga solamente contro la Fiorentina (18 gare senza vittorie, l'ultima delle quali nel 1977). La media punti del Verona contro l'Inter è di 0.56 a partita, la più bassa per i gialloblù contro una squadra affrontata almeno tre volte in Serie A.

Verona Inter ⚽ viene trasmessa in diretta tv con i canali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Nel 1992 l’ultima vittoria casalinga del Verona sull’Inter, a firma Ezio Rossi e al termine di una magistrale partita di Dragan Stojkovic, invero una delle poche giocate in Italia ai suoi livelli; nel complesso, al Bentegodi in Serie A i precedenti sono 28, con 4 vittorie scaligere, 15 dei milanesi e 9 nulla di fatto.

Partita Verona Inter ⚽ live streaming su SkyGo disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.