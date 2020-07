ROJADIRECTA Cittadella-Crotone Empoli-Frosinone Pordenone-Pisa, dove vedere Partite Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi venerdì 10 luglio 2020, dove spiccano Cittadella-Crotone Empoli-Frosinone Pordenone-Pisa per la 33a giornata di Serie B.

18:45 Juve Stabia-Entella (Serie B) – Dazn, Dazn1 e Rai Sport.

19:30 Real Sociedad-Granada (Liga) – Dazn.

21:00 Diretta Cittadella-Crotone (Serie B) – Dazn.

Arbitro Serra. Cittadella Crotone ⚽ scendono in campo in un match fondamentale della 33a giornata di Serie B. I veneti vogliono riscattarsi dopo la sconfitta di Pisa, costata loro l’allungo in classifica proprio degli avversari di questa sera, secondi da soli con 55 punti e protagonisti di una bella vittoria interna ai danni del già promosso Benevento. Per il Cittadella 2 sole vittorie nelle ultime 8 in casa, e la necessità quindi di vincere per ambire alla promozione diretta in serie A.

Diretta Cittadella Crotone ⚽ con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Spezia-Cosenza (Serie B) – Dazn.

21:00 Livorno-Cremonese (Serie B) – Dazn.

21:00 Diretta Empoli-Frosinone (Serie B) – Dazn e Dazn1.

Arbitro Sacchi. Empoli Frosinone ⚽ si giocano questa sera in un match valevole per la 33a giornata di serie B una buona fetta di possibilità di partecipare ai playoff di fine stagione. I toscani vengono dalla bella vittoria esterna di Venezia, 0-2 il finale, e contano al momento 45 punti in classifica. I ciociari, dal canto loro, prima di oggi erano quinti con 51 punti, ma con una sola vittoria nelle ultime 6 gare di campionato giocate, proprio il 2-1 sullo Spezia di una settimana fa.

21:00 Ascoli-Salernitana (Serie B) – Dazn.

21:00 Pescara-Perugia (Serie B) – Dazn.

21:00 Diretta Pordenone-Pisa (Serie B) – Dazn.

Arbitro Sozza. Pordenone Pisa ⚽ si sfidano nel secondo big match di giornata insieme a Cittadella-Crotone di questo 33° turno di Serie B. I friulani vengono dalla fondamentale vittoria di Perugia, grazie alla quale hanno mantenuto a 3 punti il ritardo dal secondo posto della graduatoria occupato dal Crotone. Grazie alla vittoria casalinga sul Cittadella, la terza consecutiva, i toscani invece si sono affacciati alla zona playoff e ora sognano di giocarsi la Serie A negli spareggi di fine campionato.

21:00 Chievo-Trapani (Serie B) – Dazn.

21:00 Benevento-Venezia (Serie B) – Dazn.

22:00 Real Madrid-Alaves (Liga) – Dazn.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

