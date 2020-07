Cittadella-Crotone Streaming Gratis Link Diretta TV, dove vederla con Cellulare Tablet e PC

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Cittadella Crotone Streaming (senza Rojadirecta) Video Gratis. Alle ore 21:00 di venerdì 10 luglio 2020, si gioca Cittadella Crotone in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà?

Cittadella Crotone ⚽ scendono in campo in un match fondamentale della 33a giornata di Serie B. I veneti vogliono riscattarsi dopo la sconfitta di Pisa, costata loro l’allungo in classifica proprio degli avversari di questa sera, secondi da soli con 55 punti e protagonisti di una bella vittoria interna ai danni del già promosso Benevento. Per il Cittadella 2 sole vittorie nelle ultime 8 in casa, e la necessità quindi di vincere per ambire alla promozione diretta in serie A.

Dove vedere Cittadella Crotone Streaming Gratis Link info Rojadirecta.

Arbitro Serra.

Diretta Cittadella Crotone ⚽ sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Cittadella Crotone in esclusiva in diretta streaming con DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Il costo del servizio DAZN è di 9,99 euro al mese (potete dare disdetta in qualunque momento): è gratis il primo mese. La partita non si può vedere su Rojadirecta perchè considerata illegale in Italia.