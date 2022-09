PSG-JUVENTUS Streaming Gratis Rojadirecta TV, dove vedere il match Online: Canale 5, Sky Sport o Sportmediaset?

Dove vedere Diretta PSG-Juventus Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21 italiane di oggi martedì 6 settembre 2022, la Juventus di Allegri vola a Parigi per sfidare il grande PSG: si gioca la prima partita del Girone H della fase a gironi della UEFA Champions League. Chi vincerà questa sera la sfida tecnica tra Allegri e Galtier? Di seguito le informazioni per vedere PSG-Juventus streaming gratis e diretta video tv.

Diretta PSG-Juventus Streaming, prestanzione match e probabili formazioni

PSG (3-4-1-2): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Vitinha, Verratti, Mendes; Leo Messi; Neymar, Mbappé. Allenatore Galtier. A disposizione in panchina: K Navas, Sergio Rico, Fabian Ruzi, Danilo Pereira, Renato Sanches, Carlos Soler, Mukiele, Ekitike, Sarabia.

Juventus (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Rabiot, Paredes, Miretti, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Garofani, De Sciglio, Gatti, Rugani, Alex Sandro, Fagioli, Locatelli, McKennie, Soulé, Kean.

Arbitro: Anthony Taylor (43 anni, Inghilterra). Assistenti: Beswick-Nunn. IV Uomo: Coote. VAR: Fritz (Germania). Assistente VAR: Dingert (Germania).

PSG-Juventus in Diretta TV al posto di Rojadirecta TV



PSG-Juventus in tv su Canale 5 in chiaro, ma anche con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (Canale 252 Satellite) e Sky Sport 4K (Canale 213 Satellite).

PSG-Juventus Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

PSG-Juventus streaming gratis su ogni smart tv attraverso Sportmediaset, Sky Go, NOWTV. Sul sito e sulla app della Gazzetta dello Sport avrete invece la possibilità di seguire la diretta testuale della partita. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

PSG-Juventus Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida PSG-Juventus non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio o RojadirectaTV.