LAZIO-ATALANTA Streaming Gratis TV, dove vedere il match: DAZN Sky Video YouTube o Facebook Live?

Dove vedere Diretta Lazio-Atalanta Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 22 gennaio 2022, la Lazio di Maurizio Sarri riceve all’Olimpico di Roma la formazione dell’Atalanta di Gasperini per la 23a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Lazio-Atalanta streaming gratis e diretta tv.

A Roma sbarca l’Atalanta, quarta della classe con 42 punti, e fresca di pareggio interno contro la capolista Inter. La squadra di Gian Piero Gasperini ha il miglior rendimento esterno dell’intera Serie A: su 11 partite disputate lontano da Bergamo, i nerazzurri sono imbattuti avendo collezionato ben 9 vittorie e 2 pareggi.

Sergej Milinkovic-Savić della Lazio ha segnato quattro gol in SA contro l’Atalanta (in carriera) e ne ha segnati di più solo contro l’Inter. Per quanto riguarda la squadra ospite, Mario Pašalić ha segnato il gol di apertura nelle ultime quattro partite di campionato, portando ogni volta l’Atalanta alla vittoria. Statistica in evidenza: in Serie A, la Lazio ha segnato 3 o più gol in sei delle sue ultime otto partite, dopo averlo fatto solo in tre delle 12 partite precedenti.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore Sarri. A disposizione in panchina: Reina, Adamonis, Vavro, Lazzari, Floriani Mussolini, Basic, André Anderson, Romero, Raul Moro, Muriqi.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Pezzella; Pessina; Miranchuk, Muriel. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: Rossi, Sportiello, Maehle, Koopmeiners, Djimsiti, Scalvini, Cittadini, Piccoli.

Arbitro: Sozza di Seregno. Guardalinee: Tegoni e Trinchieri. Quarto uomo: Baroni. VAR: Massa. Assistente VAR: De Meo.

Lazio-Atalanta in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Telecronaca raccontata dalla voce di Ricky Buscaglia, coadiuvato in telecronaca da Emanuele Giaccherini.

Lazio-Atalanta in diretta sarà visibile anche su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (canale 251 satellite). Telecronaca Sky con le voci di Riccardo Gentile e Luca Marchegiani.

La Lazio ha segnato 10 gol nelle ultime tre partite casalinghe di campionato (quattro contro l’Udinese, tre contro il Genoa e tre contro l’Empoli): l’ultima volta in cui i biancocelesti hanno avuto una striscia più lunga con più di due reti è stata nel 2019 (sei in quel caso, tra cui una partita contro l’Udinese, una contro il Genoa e una contro l’Atalanta).

Lazio-Atalanta streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

L’Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime 17 trasferte di campionato (13V, 4N): l’ultima squadra a fare meglio in Serie A è stata la Juventus nel 2019, quando raggiunse quota 26 gare esterne senza sconfitte.

La sfida tra Lazio-Atalanta non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Dopo aver vinto tre partite casalinghe di fila contro l’Atalanta tra il 2014 e il 2017, la Lazio ha ottenuto solo due punti nelle quattro più recenti: per i biancocelesti è la peggior striscia dal 1991 contro la squadra lombarda (sette partite senza successi in quel caso).