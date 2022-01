INTER-VENEZIA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere il match: PirloTV DAZN Sky Video YouTube o Facebook Live?

Dove vedere Diretta Inter-Venezia Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:00 italiane di oggi sabato 22 gennaio 2022, la capolista Inter di Simone Inzaghi riceve al Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) la formazione del Venezia allenata da Paolo Zanetti (in panchina Bertolini e Soncin) per la 23a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Inter-Venezia streaming gratis e diretta tv.

Diretta Inter-Venezia Streaming, presentazione match e probabili formazioni



L’Inter capolista della Serie A, ha visto la fine della sequenza di otto vittorie consecutive concludersi con un pareggio a reti bianche in trasferta contro l’Atalanta a Bergamo, ma ha ancora due punti di vantaggio sul Milan con una partita in meno da recuperare. I campioni in carica sono stati convincenti ultimamente, avendo mantenuto la porta inviolata in sette delle ultime otto partite di campionato, inclusa la partita d’andata contro il Venezia che hanno vinto 2-0.

Milan Škriniar è stato l’ultimo giocatore ad aver segnato per l’Inter in una partita di Serie A, e tutti i suoi tre gol in questa stagione di campionato sono arrivati con un colpo di testa. Per quanto riguarda il Venezia, David Okereke ha segnato nella ripresa ben quattro dei suoi cinque gol in Serie A, incluso il gol del pareggio dell’ultima volta.

Statistica in evidenza: l’Inter ha vinto tutte e cinque le partite casalinghe di Serie A contro squadre attualmente nella metà inferiore della classifica, segnando al contempo 18 gol.

> Le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, Ranocchia, Kolarov, Dimarco, D’Ambrosio, Darmian, Vidal, Gagliardini, Vecino, Sensi, Sanchez.

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Cuisance; Aramu, Henry, Kiyine. Allenatore Paolo Zanetti (in panchina Bertolini e Soncin). A disposizione: Maenpaa, Neri, Modolo, Fiordilino, Tessmann, Heymans, Peretz, Busio, Okereke, Nani, Sigurdsson.

Arbitro: Marchetti di Ostia. Guardalinee: Lombardi e Dei Giudici. 4° Uomo: Minelli. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Mastrodonato.

Inter-Venezia in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Inter e Venezia tornano ad affrontarsi a San Siro in Serie A dopo più di 20 anni: il 16 settembre 2001 fu un lampo di Adriano allo scadere a regalare i tre punti ai meneghini allora allenati da Hector Cuper.

Inter-Venezia streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

L’Inter ha battuto nove volte il Venezia in casa in Serie A (2N, 1P); gli arancioneroverdi hanno perso più trasferte solamente contro la Juventus (10) nel massimo campionato. L’unico successo veneto in casa dei nerazzurri risale addirittura al 1943 (1-4).

La sfida tra Inter-Venezia non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirecta en vivo, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.