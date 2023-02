LAZIO-ATALANTA Streaming Gratis Live TV, dove vedere Online: Opzioni Video DAZN Sky Live

Lazio-Atalanta Streaming senza Rojadirecta: quando e dove si gioca. La 22a giornata di Serie A 2022/23 continua oggi sabato 11 gennaio 2023 allo stadio Olimpico con la sfida per un posto in Europa tra Lazio-Atalanta. Calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito dove e come.

La Lazio ha pareggiato 1-1 nell’ultima partita di Serie A in trasferta contro l’Hellas Verona, portando la serie di imbattibilità a 5 gare (V2 N3 P0). L’Atalanta ha perso 1-0 contro il Sassuolo nell’ultima partita di campionato, così da chiudere una serie di imbattibilità di 5 gare. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere streaming Lazio-Atalanta gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Lazio-Atalanta Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Immobile confermato al centro dell’attacco, ai suoi fianchi Zaccagni e Felipe Anderson che “panchina” Pedro. Ballottaggio Lazzari-Hysaj col primo favorito. Tegola per Gasperini in vista della Lazio. Mario Pasalic ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia destra e non sarà così tra i convocati.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore Sarri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Radu.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Ederson; Lookman, Højlund. Allenatore Gasperini. Squalificati: Maehle, Muriel. Indisponibili: Pasalic.

Lazio (16.1%) e Atalanta (14.3%) sono due delle tre squadre con la miglior percentuale realizzativa della Serie A in corso (con il 14.5% del Napoli).

Lazio-Atalanta in TV al posto di Rojadirecta Canale



Lazio-Atalanta in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Il match sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

La Lazio ha fatto bene nell’ultima gara contro l’Atalanta, rimanendo senza sconfitte nelle ultime 4 sfide (V2 N2 P0). L’Atalanta è alla ricerca della prima vittoria da settembre 2020 in questa sfida. La Lazio ha battuto in aggregato l’Atalanta 7-3 durante la serie di imbattibilità.

Lazio-Atalanta Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Lazio-Atalanta streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW.

Zaccagni, Ciro Immobile e Anderson sono stati fondamentali per la Lazio in questa stagione. Zaccagni è il giocatore della squadra con più gol (8), 5° a pari merito in classifica cannonieri, seguito da Immobile (7) e Anderson (6).

Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Lazio-Atalanta Streaming alternativa Roja Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Lazio-Atalanta Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Solamente contro l’Inter (cinque) Sergej Milinkovic-Savic ha segnato più gol in Serie A che contro l’Atalanta (quattro) – tuttavia solo una di queste marcature è arrivata all’Olimpico di Roma, e risale addirittura al 15 gennaio 2017, nella prima sfida interna per il serbo contro i bergamaschi nella competizione.