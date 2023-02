Il Real Madrid di Ancelotti è Campione del Mondo per Club, 8° titolo intercontinentale per il Merengue

Il Real Madrid ha battuto Al Hilal ed è campione del mondo per club. La partita disputata nella capitale marocchina di Rabat rimarrà nei libri perché è stata la finale con più gol nella storia di questa competizione. Dopo un ottimo inizio, il Merengue passa in vantaggio grazie ai gol di Vinicius Jr e Federico Valverde, ma il gol di Moussa Marega mette in incertezza il risultato alla fine primo tempo.

Determinata a definire questa storia, il Real Madrid ha stabilito una differenza di tre gol nel risultato grazie alle celebrazioni di Karim Benzema e Valverde. Cinque minuti dopo questa esultanza orchestrata da Pajarito, arriva la squisita definizione di Luciano Vietto per il parziale di 4-2. Vini ha trasformato il quinto, mentre l’attaccante argentino è intervenuto ancora per stabilire i dati definitivi (guarda gli highlights qui) della partita giocata al Moulay Abdellah Stadium. El Merengue ha vinto il suo quinto trofeo dopo le edizioni vinte nel 2014, 2016, 2017 e 2018, nonchè l’8° titolo intercontinentale della sua storia.

REAL MADRID vs AL-HILAL risultato esatto finale 5-3

Marcatori gol: 14′ Vinicius Junior (R), 18′ Valverde (R), 25′ Marega (A), 54′ Benzema (R), 58′ Valverde (R), 63′ Vietto (A), 69′ Vinicius Junior (R), 79′ Vietto (A).

Real Madrid (4-3-3): Lunin; Carvajal (79′ Vallejo), Rudiger, Alaba, Camavinga; Modric (74′ Nacho), Tchouameni (62′ Ceballos), Kroos (74′ Asensio); Valverde, Benzema (62′ Rodrygo), Vinicius Junior. All. Ancelotti.

Al Hilal (4-2-3-1): Al-Mayouf; Abdulhamid, Jang, Al-Boleahi, K. Al-Dawsari; Kanno, Cuellar; Carrillo (74′ Michael), S. Al-Dawsari (74′ N. Al-Dawsari), Vietto (86′ Al Hamdan); Marega (86′ Ighalo). All. Diaz.

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra).