SAMPDORIA-INTER Streaming Gratis TV, dove vederla con Cellulare Tablet PC: DAZN o SKY?

Dove vedere Diretta Sampdoria-Inter Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 di oggi lunedì 13 febbraio 2023, l’Inter di Inzaghi cerca punti Champions in casa della Sampdoria di Stankovic che invece cerca punti salvezza. Si gioca allo stadio Luigi Ferraris (Marassi) a Genova come positicipo che chiude la 22a giornata di Serie A. Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Sampdoria-Inter streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Sampdoria-Inter Streaming, prestanzione match e probabili formazioni

Nelle ultime sei gare, la Sampdoria ha vinto 1 volta, pareggiato 1 partitan e perso in 4 occasioni. L’Inter, dall’altra parte, ha vinto 4 volte, pareggiato in 1 occasione e perso 1 partita nel periodo. Inzaghi lì davanti si affiderà alla coppia Lukaku-Martinez con Dzeko pronto a subentrare in caso di necessità.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Amione; Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. Allenatore Stankovic. A disposizione in panchina: Turk, Ravaglia, Murru, Rincon, Ilkhan, Yepes, Paoletti, Malagrida, Sabiri, Jese Rodriguez, Quagliarella. Indisponibili: Gunter, Conti, Pussetto, De Luca. Squalificati: Leris.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Martinez. Allenatore Inzaghi. A disposizione in panchina: Handanovic, Cordaz, De Vrji, D’Ambrosio, Dimarco, Dumfries, Bellanova, Gagliardini, Asslani, Mkhitaryan, Carboni, Dzeko. Indisponibili: Correa, Dalbertc. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Maresca della sezione di Napoli. Guardalinee: M Rossi e C Rossi. IV uomo: Feliciani. VAR: Doveri. Assistente VAR: Paganessi.

Sampdoria-Inter in TV al posto di Rojadirecta Canale

Sampdoria-Inter in tv con Sky Sport Uno (Canale 201), Sky Sport Calcio (Canale 202), Sky Sport 4K (Canale 213) e Sky Sport (Canale 251), e DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Sampdoria-Inter Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Sampdoria-Inter streaming gratis per gli abbonati con Sky Go e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Sampdoria-Inter Streaming alternativa Roja Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Sampdoria-Inter Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Roja Live Club, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.