Manchester City-Real Madrid Streaming Gratis Online ROJADIRECTA TV, dove vedere il match: PIRLOTV Sky Sport o Mediaset Infinity?

Alle ore 21 italiane di oggi martedì 26 aprile 2022, allo Stadio Etihad di Manchester si gioca la partita di andata delle semifinale di UEFA Champions League.

Il Real Madrid ha vinto solo una delle ultime sei trasferte contro squadre inglesi in Champions League (2 pareggi e 3 sconfitte), anche se quella vittoria è arrivata contro il Chelsea all’inizio di questo mese. Nessuna squadra ha mai battuto due rivali inglesi fuori casa nella fase ad eliminazione di Champions League della stessa stagione. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Manchester City-Real Madrid streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Manchester City-Real Madrid Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Il Manchester City arriva in semifinale di Champions dopo aver eliminato l’Atletico Madrid, con un successo di misura all’andata e il pari con rissa finale nel ritorno. Il Real Madrid ha invece avuto la meglio sul Chelsea all’andata, perdendo di misura al ritorno.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Zinchenko, Laporte, Dias, Walker; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Sterling, Foden, Mahrez. Allenatore Pep Guardiola.

Real Madrid (4-3-3): Curtois; Marcelo, Nacho, Militao, Carvajal; Camavinga, Kroos, Modric; Vinicius, Benzema, Valverde. Allenatore Carlo Ancelotti.

Sarà una gara fondamentale anche in chiave Pallone d’Oro, considerando come l’eventuale successo potrebbe spingere De Bruyne verso il titolo, ma nella corsa al trofeo individuale più importante di tutti è favorito Benzema, con Lewandowski in lotta nonostante l’eliminazione europea.

Manchester City-Real Madrid in Diretta TV



Manchester City-Real Madrid in diretta tv in chiaro con Mediaset su Canale 5 (canale numero 5 del digitale terrestre). Previo abbonamento Sky disponibile anche attraverso i canali di Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport 4K (canale 213) e infine Sky Sport (canale 251). Il telecronista di Sky per Manchester City-Real Madrid sarà Andrea Marinozzi, con Beppe Bergomi commentatore tecnico. Su Canale 5 saranno Riccardo Trevisani e Massimo Paganin a raccontare la partita.

Manchester City-Real Madrid Streaming Gratis

Manchester City-Real Madrid streaming gratis attraverso Mediaset Infinity per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Al termine del confronto gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili per la visione in modalità on demand. Per gli abbonati a Sky è a disposizione l’app Sky Go. L’ultima alternativa per la diretta streaming è con NOW TV a pagamento per tutti. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Manchester City-Real Madrid Streaming

La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

È il settimo incontro tra Manchester City e Real Madrid in una competizione europea, con i precedenti sei in Champions League dal 2012/13. Dopo non aver vinto nei primi quattro (2 pareggi, 2 sconfitte), i Citizens hanno vinto entrambi gli ottavi di finale contro di loro nel 2019/20.

