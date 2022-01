BOLOGNA-NAPOLI Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere il match: PirloTV DAZN Sky Video YouTube o Facebook Live?

Dove vedere Diretta Bologna-Napoli Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:30 italiane di oggi lunedì 17 gennaio 2022, il Bologna di Sinisa Mihajlovic riceve allo stadio Renato Dall’Ara il Napoli di Spalletti per la 22a giornata di Serie A. Chi vincerà la partita? Di seguito le informazioni per vedere Bologna-Napoli streaming gratis e diretta tv.

Dopo la delusione di Cagliari, con la vittoria dei padroni di casa arrivata all’ultimo respiro, torna in campo il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che in attesa di un giudizio definitivo sulla gara non disputata contro l’Inter, affronterà questa sera il Napoli di Luciano Spalletti. La sfida andrà in scena al Dall’Ara con solamente 5mila i tifosi che potranno essere presenti. Marinelli di Tivoli alla direzione arbitrale, per una partita che mette di fronte la terza forza del campionato con la tredicesima, divise in classifica da 16 punti.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Viola, Svanberg, Soriano, Hickey; Arnautovic, Sansone. Allenatore Mihajlovic. A disposizione in panchina: Bardi, Bonifazi, Medel, Stivanello, Dominguez, Skov Olsen, Pyyhtia, Van Hooijdonk, Pagliuca, Vignato, Cangiano, Falcinelli.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna. Allenatore Spalletti. A disposizione in panchina: Marfella, Idasiak, Tuanzebe, Malcuit, Ghoulam, Demme, Vergara, Lozano, Zanoli, Mertens, Osimhen.

Arbitro: Marinelli. Guardalinee: Pagliardini e Vono. IV Uomo: Sacchi. VAR: Fabbri. Assistente VAR: Alassio.

Bologna-Napoli in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Su DAZN il match verrà raccontato dalla voce di Pierluigi Pardo, assistito in cabina di commento da Massimo Ambrosini.

Bologna-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La sfida tra Bologna-Napoli non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.