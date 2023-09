Bologna NAPOLI Streaming Gratis Oggi: Dove Vedere Diretta e Video TV

Dove vedere Diretta Bologna-Napoli Streaming Live. Alle ore 18:00 italiane di oggi domenica 24 settembre 2023, per la 5a giornata di Serie A 2023-2024, il Napoli allenato da Rudi Garcia (subentrato a Luciano Spalletti) affronterà il Bologna, guidato dal tecnico Thiago Motta, in trasferta allo stadio “Dall’Ara”. Chi vincerà la sfida tecnica tra i due allenatori oggi? Di seguito le informazioni per vedere Bologna-Napoli streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Bologna-Napoli Streaming, presentazione match e probabili formazioni

Nel Bologna si fa affidamento su Kristiansen come allenatore e si fa spazio per Freuler e Ndoye nel centrocampo. Il Napoli, invece, dovrà fare a meno di Rrahmani e Juan Jesus in difesa e ha alcune incertezze in attacco tra Politano e Raspadori. Cajuste è tornato disponibile, mentre Gollini è ancora fuori gioco.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Karlsson, Zirkzee. Allenatore Thiago Motta.

A disposizione in panchina: Gasperini, Ravaglia, Bonifazi, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Lykogiannis, El Azzouzi, Fabbian, Moro, Saelemaekers, Urbanski, Orsolini, Van Hooijdonk. Indisponibili: Soumaoro. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Rudi Garcia.

A disposizione in panchina: Contini, Idasiak, Zanoli, Olivera, Demme, Cajuste, Elmas, Gaetano, Zerbin, Lindstrom, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Gollini, Juan Jesus, Rrahmani. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Assistenti: Bindoni-Tegoni. IV Uomo: Massimi.Var: Irrati. Assistente Var: Pagnotta.

Victor Osimhen ha segnato cinque reti in sei sfide contro il Bologna in campionato, solo contro il Sassuolo (sei) ha realizzato più gol in Serie A; l’attaccante del Napoli, a secco di gol da due gare, solo lo scorso aprile è rimasto per tre presenze di fila senza segnare in campionato da inizio 2023.

Bologna-Napoli in TV, dove la fanno vedere?



Bologna-Napoli in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Remo Freuler ha segnato tre reti contro il Napoli in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio nel torneo (tre anche contro la Juventus). In particolare, sia il primo (2 maggio 2016) che l’ultimo gol (4 dicembre 2021) dello svizzero in Serie A sono arrivati contro i partenopei.

Bologna-Napoli Streaming Gratis in Italiano



Bologna-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il Napoli è stato in svantaggio 101 minuti nelle prime quattro giornate di questa Serie A, nell’intero girone d’andata dello scorso campionato i partenopei erano andati sotto nel punteggio per soli 84 minuti.

Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Bologna-Napoli Streaming alternative?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Bologna-Napoli Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Roja Live Club, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Il Napoli ha registrato una sconfitta e un pareggio nelle ultime due gare di campionato, i partenopei non infilano una striscia di tre match di fila senza alcun successo in Serie A dall’aprile 2022 (vs Fiorentina, Roma ed Empoli).