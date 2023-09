Juventus sconfitta 4-2 dal Sassuolo, Berardi segna e evita il cartellino rosso

DIRETTA SERIE A – La Juventus subisce la sua prima sconfitta in campionato, perdendo 4-2 contro il Sassuolo, nel turno 5. Nonostante l’autogol di Viña e il gol di Federico Chiesa, la Juventus non riesce a rimontare il vantaggio del Sassuolo, che segna con Laurienté, Berardi, Pinamonti e un autogol di Gatti. Polemiche per un cartellino rosso non dato a Berardi che entra con piede a martello sulla gamba di Bremer. Con questa sconfitta, la Juventus si allontana dall vetta della classifica di Serie A superata dalla sorpresa Lecce.

Il tabellino di Sassuolo-Juventus 4-2

Marcatori Gol: 12′ Laurienté (S), 21′ autogol Viña (J), 41′ Domenico Berardi (S), 33′ st Chiesa (J), 37′ st Pinamonti (S), 45+4′ st autogol Gatti (S).

Sassuolo (4-2-3-1): Cragno; Viña (46′ st Ferrari), Tressoldi (1′ st Viti), Erlic, Toljan; Henrique, Boloca; Berardi, Bajrami (40′ st Defrel), Laurienté (40′ st Pedersen); Pinamonti (40′ st Castillejo). A disp.: Pegolo, Theiner, Missori, Racic, Obiang, Volpato, Throstvedt, Mulattieri, Ceide. All.: Dionisi

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie (15′ st Weah), Miretti (1′ st Fagioli), Locatelli (38′ st Milik), Rabiot, Kostic (1′ st Iling-Junior); Chiesa, Vlahovic (31′ st Kean). A disp.: Pinsoglio, Perin, Huijsen, Rugani, Cambiaso, Nicolussi. Allenatore Allegri.

Arbitro: Colombo. Ammoniti: Rabiot (J), Boloca (S), Danilo (J), Berardi (S), Viña (S), Pinamonti (S).

Federico Chiesa è stato molto influente nelle ultime partite della Juventus, contribuendo a otto gol. Nonostante la sconfitta, la Juventus ha iniziato bene il campionato, ottenendo più di 10 punti nelle prime cinque partite per la prima volta da diversi anni. La squadra ha interrotto una serie di vittorie in trasferta senza subire gol.

Andrea Pinamonti ha segnato in tre partite consecutive, e Domenico Berardi è stato molto prolifico contro la Juventus nelle ultime partite. Berardi ha anche segnato tre gol nelle prime tre partite stagionali, cosa che non accadeva da diversi anni.

Federico Gatti è diventato il primo giocatore della Juventus a segnare un autogol in Serie A dopo molto tempo (l’ultimo era stato Alex Sandro il 16 maggio 2022, contro la Lazio). Armand Laurienté ha interrotto una serie di partite senza segnare segnando contro la Roma. Infine, Domenico Berardi ha raggiunto le 300 presenze in Serie A.