Milan-Verona è iniziata con 25 minuti di ritardo

DIRETTA CALCIO SERIE A – A causa di forti precipitazioni e grandine, la partita di calcio Milan-Verona (5a giornata di Serie A) è stata posticipata di venticinque minuti. L’arbitro Maresca ha deciso di rinviare l’inizio della partita dopo aver valutato le condizioni del campo insieme ai capitani delle due squadre. Un temporale di pioggia e grandine ha reso pesante il terreno di gioco durante l’ora precedente l’inizio della partita.

Dove vedere Milan-Verona in TV

Il match di San Siro Milan-Verona sarà trasmesso esclusivamente su DAZN. Sarà possibile guardare la partita in diretta tramite l’applicazione, che può essere scaricata su Smart TV moderne o console di videogiochi. A raccontare Milan-Verona per DAZN saranno Pierluigi Pardo e Massimo Gobbi, rispettivamente telecronista e seconda voce del match di San Siro. Dopo la sfida di San Siro andrà in onda Sassuolo-Juventus in programma alle ore 18 italiane.

Dove vedere Milan-Verona Streaming

La partita Milan-Verona potrà essere vista in diretta streaming in esclusiva su DAZN. Per guardare il match sarà necessario scaricare l’app di DAZN su dispositivi mobili o accedere al sito della piattaforma da PC, se in possesso di un abbonamento.