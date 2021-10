MILAN-VERONA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Milan-Verona Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 di oggi sabato 16 ottobre 2021, il Milan di Stefano Pioli affronta in casa il Verona di Igor Tudor, nel match valido per la 8a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Milan-Verona streaming gratis e diretta video tv. e che si giocherà dopo Lazio-Inter delle 18:00.

Diretta Milan-Verona Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



In questo campionato nessuna squadra ha segnato più gol da fuori area rispetto al Verona (tre), mentre il Milan non ha ancora subito una rete dalla distanza.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, A Romagnoli, Ballo Touré; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Kalulu, Leao; Rebic. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Jungdal, Conti, Kjaer, Gabbia, Bennacer, Krunic, Castillejo, Pellegri, Giroud, Ibrahimovic. Indisponibili: Plizzari, Maignan, Florenzi, Theo Hernandez, Brahim Diaz, Bakayoko, Messias, Maldini. Squalificati: nessuno.

Oltre ad essere la squadra che ha segnato più gol nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (cinque), il Verona è anche una delle tre, insieme a Juventus e Fiorentina, a non aver ancora subito reti nello stesso intervallo temporale.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore Tudor. A disposizione in panchina: Pandur, Berardi, Casale, Ceccherini, Cetin, Sutalo, Ilic, Hongla, Bessa, Ruegg, Lasagna, Kalinic. Indisponibili: Frabotta. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Prontera di Bologna.

Milan-Verona Streaming e Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Milan-Verona in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Milan-Verona sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Milan-Verona streaming gratis per gli abbonati Sky anche con Sky GO, a pagamento per tutti con NOW.

Milan-Verona Streaming alternativa Rojadirecta?

Milan-Verona non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.